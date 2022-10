L’Aula de Tast de la Fira de Sant Ermengol (la Seu) oferirà 9 tastos guiats dirigits pels millors experts

Des d’aquest divendres, 7 d’octubre i fins el dia 12 d’aquest mes, ja es podran adquirir de manera anticipada i en línia els tiquets per a poder participar en qualsevol dels 9 tastos guiats que tindran lloc a l’Aula de Tast de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, que es trobarà ubicada a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.

Els tiquets es podran comprar des de l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/fira, així com al web de la pròpia fira. Cada tast té un cost de 6€ per persona. Els tiquets també es podran comprar de manera presencial durant el cap de setmana de la fira al Punt d’Informació que hi haurà al costat de la pista polivalent en els següents horaris: divendres 14 d’octubre, de 18:00 a 21:00 hores; dissabte 15, de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21.00 hores; i diumenge 16, de 10:00 a 21:00 hores.

Així, durant la celebració de la fira se celebraran un total de 9 tastos guiats dirigits pels millors professionals: formatgers, mestres cervesers, sommeliers, cuiners i altres experts. En aquestes sessions s’oferiran tastos dels formatges del Pirineu, des dels històrics als més innovadors, així com de cerveses, vins i altres productes. També s’ensenyarà la tècnica del tast de formatges.

A més, el divendres 14 d’octubre a la tarda, l’Aula de Tast acollirà dues activitats relacionades amb el formatge artesà: a les 17:30 hores, el contacontes ‘La vedelleta Reula’, a càrrec d’Anna Fernández, acompanyat amb una degustació dels productes de La Reula; i a les 18:30 hores, es farà la sessió ‘Del braguer a la taula. Vine a elaborar un formatge de pastor’, a càrrec de l’Associació de Pastors i Pastores dels Països Catalans. Aquesta activitat s’adreça a persones més grans de 12 anys.

Els tastos de dissabte 15 d’octubre

A les 16 hores es realitzarà el tast de formatges guanyadors del concurs Lactium-Vic 2022, que anirà a càrrec de Mariona Rota, secretària de l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA).

A les 17:15 hores, es farà el tast dels formatges premiats al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, de la mà de Xevi Miró, de l’establiment Llet Crua. Els vins dels Pirineus acompanyaran aquests tastos.

A les 18:30 hores serà el torn del tast guiat de formatge i xocolata, sota el títol ‘una fusió per explorar’, que anirà a càrrec de Pol Contreras, xef que recentment ha entrat a formar part de la llista 50 Next, iniciativa que ressalta el talent jove en diferents àrees i que marquen l’esdevenir de la futura gastronomia mundial. En aquest tast, Pol Contreras desvetllarà secrets de la xocolata, així com els nexes d’unió d’aquests dos productes.

A les 19:45 hores, l’aula de Tast n’acollirà un que porta per títol ‘Amb pell o sense’, a càrrec de Daniel Pons, de l’Escola Joviat. En aquest tast es parlarà del fet de menjar els formatges amb pell o sense, dels diferents matisos que ens pot aportar un fong o llevat o un altre a les pells i per tant al formatge.

Els tastos de diumenge 16 d’octubre

A les 11 hores es repetirà el tast dels formatges premiats al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, de la mà de Xevi Miró, de l’establiment Llet Crua. Els vins dels Pirineus acompanyaran aquests tastos.

A les 12:15 hores, serà el torn dels formatges del Pirineu francès amb un tast guiat amb els formatges guanyadors del 16è Concours National de la Tomme des Pyrénées au lait cru, a càrrec de Patrick Anglade, tècnic formatger.

A les 13:30 hores, M. Victoria Urresti, experta del panel de tast de la DOP Idiazábal, i Maider Martínez, pastora i vicepresidenta de la DOP Idiazábal, realitzaran un tast guiat d’aquest formatge que segueix la recepta tradicional utilitzada durant segles pels pastors bascos i que porten el nom d’aquesta població basca. L’idiazábal és un formatge curat, amb una maduració mínima de dos mesos, que s’elabora de manera exclusivament artesanal amb llet d’ovella latxa i carranza.

A les 16 hores, tindrà lloc una sessió de maridatge entre la Fira del Vi del Pirineu de Talarn i formatges artesans presents a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, a càrrec d’un enòleg del Pallars Jussà i Xevi Miró, de l’establiment Llet Crua.

L’Aula finalitzarà els seus tastos guiats amb la sessió de maridatge de diferents tipus de cervesa artesana Ctretze, elaborada a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i diferents formatges artesans, de la mà de Xevi Miró. Aquest darrer tast se celebrarà a les 17:15 hores.