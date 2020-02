L’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià serà l’escenari, aquest dijous 27 de febrer, de la presentació del llibre Els fills dels miners d’Adrall. Una crònica d’Adrall i d’Andorra a mitjan segle XX.

L’obra de Josefina Porras es presentarà a les 19.00 h i en l’acte hi intervindran l’historiador i editor Oliver Vergés; la pròpia autora del llibre i l’editor Marcel·lí Pascual. L’acte comptarà amb la participació de la cònsol menor del Comú de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina.

També dijous, però a les 20.00h, l’Espai Ermengol acollirà la presentació a la Seu d’Urgell del llibre Els néts d’en Damià i els patriotes oblidats, de Lluís Carbonell i Gisela Carbonell. L’obra és una novel·la històrica ambientada entre el final del segle XVII i l’inici del segle XVIII i entre les localitzacions que hi apareixen hi ha la Seu i Castellciutat.

Segons els autors, el llibre “vol ser un reflex de com era la vida quotidiana a Catalunya i quina va ser la seva història en aquella època”. Hi apareixen, entre d’altres fets històrics, els setges que van patir les ciutats de Barcelona, Cardona i l’Alguer, les batalles d’Almansa i de Talamanca, i la caiguda a mans dels borbons tant de Barcelona (l’11 de setembre de 1714) com de Castellciutat, el 29 de setembre de 1713.

A més a més, al llibre hi té un especial protagonisme el general Josep Moragues, defensor de la fortalesa de Castellciutat durant la Guerra de Successió, juntament amb d’altres herois catalans d’aquell conflicte bèlic que ha marcat la història de Catalunya fins avui, com van ser el general Joan Baptista Basset i Joan Pere Barceló ‘Carrasquet’.

Trilogia sobre els segles XVII i XVIII

Aquest volum és la continuació del llibre Els fills d’en Damià i les llàgrimes de sal, que al seu torn és la segona part de Damià el cartoixà i la guerra dels segadors, dels mateixos autors. Totes tres obres s’ubiquen a la Catalunya dels segles XVII i XVIII.

Redacció/RàdioSeu