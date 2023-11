L’atur puja prop d’un 3% en un mes a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran

Oficina de Treball de la Generalitat

L’atur ha pujat un 2,96% a l’octubre a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, amb 495 aturats més que al setembre, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. Aquest increment fa que la xifra de desocupats a la demarcació se situï en 17.208 persones. L’ocupació en comparació amb el mes anterior també va a la baixa i cau en 5.553 persones (-2,68%).

El sector serveis és el que acumula més persones sense feina, amb 11.438 aturats, seguit de la indústria amb 1.659, l’agricultura amb 1.471, i la construcció amb 1.231. Justament la construcció és l’únic sector on s’ha reduït l’atur, si bé la baixada ha estat insignificant, de només 3 persones. L’increment més fort s’ha viscut al sector serveis (+377), seguit de l’agricultura (+78) i la indústria (32). Per gènere, 9.934 de les persones aturades són dones; i 7.274, homes. I per edat, 1.370 són menors de 25 anys.

Malgrat aquesta evolució negativa, a la demarcació de Lleida ara hi ha 1.249 aturats menys que ara fa un any (-6,77%) i és el territori català amb la taxa d’atur més baixa.

Al conjunt de Catalunya l’atur també ha repuntat a l’octubre (+1,27%) i ha sumat 4.261 desocupats més que al setembre. Ara, el nombre d’aturats és 339.693 persones. Tot i això, les xifres dels darrers mesos són les més baixes dels darrers setze anys, des d’octubre de 2007, quan n’hi havia 321.964. També és lleugerament inferior a la d’ara fa un any (-2,39%).