L’atur augmenta més d’un 1% al juliol a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran

Oficina de Treball de la Generalitat a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’atur ha augmentat un 1,12% al juliol a les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran. En xifres totals, ara hi ha 15.538 aturats, 170 més que al juny, segons l’actualització per demarcacions que ha publicat aquest dilluns el Ministeri espanyol d’Inclusió i Seguretat Social. Aquest increment s’afegeix al dels tres mesos anteriors, atès que ara fa pocs dies es feia públic que al segon trimestre d’enguany, en conjunt, ja s’havia experimentat un increment de l’1,56% respecte del començament d’abril. Per tant, en quatre mesos l’increment acumulat ja és de 2,68 punts.

Tot i aquesta tendència a l’alça, la taxa d’atur encara es manté per sota d’un any enrere. Concretament, ara hi ha 448 desocupats menys que el juliol de 2024 (-2,83%). Alhora, ha augmentat el nombre de treballadors actius, que ara són 222.506 (+1,87% respecte del juny i +1,72% respecte d’ara fa un any).

Per sectors, els serveis és el que segueix concentrant més aturats (10.100) i també on més gent s’ha quedat sense feina al juliol (+110). El segueixen en xifres totals, ja a molta distància, la indústria amb 1.414 (+22), l’agricultura amb 1.127 (+2) i la construcció amb 1.061 (+13).

Al conjunt de Catalunya l’ocupació torna a fixar un rècord al juliol i segueix per sobre dels 3,9 milions. El fet que hagi seguit augmentant el nombre de treballadors actius malgrat l’augment de l’atur, tant a la demarcació com al conjunt del país, es deu en bona part al fort augment demogràfic que se segueix experimentant en tots dos casos.