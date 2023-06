L’atletisme del país es “desboca” a Malta

Pol Moya sent entrevistat per RTVA després del seu or a Malta en els 1.500 metres (ATV)

Or històric als Jocs dels Petits Estats d’Europa que se celebren a Malta, a càrrec de Pol Moya, en els 1.500 metres, una de les proves reines de l’atletisme. A més, ho ha fet amb una marca de 3 minuts 41 segons i 10 centèsimes fent miques el rècord d’Andorra.

Aquest matí de dijous el seu pare i entrenador donava per feta la plata. El motiu és que tenia al costat el luxemburguès Charles Grethen, finalista olímpic a Tòquio amb una marca estratosfèrica de 3’32”. Doncs a la tarda, amb una recta final antològica, Pol Moya l’ha pogut superar per a acabar guanyant la segona medalla d’or per a Andorra en aquests Jocs. L’atleta estava exultant després, a la meta.

“La medalla pot ser una de les més cares que hi ha als Jocs. El Charles Grethen és finalista olímpic i em treia 10 segons de marca personal. Encara no m’ho crec, que algú em desperti”, reconeixia l’atleta andorrà. A l’or aconseguit aquest dijous ha de sumar, també, la plata en els 800 metres.





Més medalles

Nahuel Carabaña ha acompanyat Pol Moya en el lloc més alt del podi. Ha estat en els 3.000 obstacles, la seva millor prova. L’andorrà era un dels favorits per les marques prèvies i no ha fallat. Ha controlat la cursa sense problemes i només un entrebanc el podia allunyar de la primera posició. Fa quatre anys, a Montenegro, es va quedar amb la plata i, avui dijous, s’ha pogut refer. Ha aturat el cronòmetre en un temps de 8 minuts 54 segons i 95 centèsimes. “Era això, sortir, el de Malta ha sortit més ràpid, però, no l’he deixat escapar i he atacat una mica abans i ha funcionat tot perfecte”, ha explicat Carabaña.

De la seva banda, Lerato Pagès ha protagonitzat una altra alegria al tartà. La velocista s’ha penjat el bronze en la cursa dels 110 metres tanques. Pagès ha competit en la final directa en la qual s’ha guanyat l’accés al tercer l’esglaó del podi, amb un temps de 14 segons 04 centèsimes. S’ha jugat la plaça amb la islandesa Kristjansdottir, a la qual ha superat per 24 centèsimes. Alba Viñals, cinquena, ha tancat la classificació.

I doble alegria en els 3.000 obstacles femenins, amb la medalla de plata de Dayane Huerta i el bronze de Xènia Mourelo.

La cursa tenia només quatre corredores i almenys una medalla estava assegurada. Al final n’han estat dues. Segona i tercera posició darrere la xipriota Chatjipolydorou, que s’ha escapat i ha dominat la prova sense discussió. Huerta i Mourelo, a més de 23 segons de la guanyadora, han entrat a meta de la mà en una de les imatges dels Jocs per a Andorra.

“Primer he anat jo davant i després Dayane, i ella ha decidit esperar-me per a arribar juntes. Un bon gest d’equip d’Andorra”, ha explicat Mourelo.