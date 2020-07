L’atleta olímpic Marcos Sanza, proper convidat del ‘Live’ de BOMOSA

Demà dijous, 2 de juliol, a les 17 hores, l’atleta olímpic Marcos Sanza serà el convidat del ‘Live’ del perfil d’Instagram de BOMOSA, a una entrevista que porta per títol “Nascut per a córrer”, fent referència a un dels seus llibres preferits, on es recull que “la felicitat està en els peus”; màxima que també comparteix el proper entrevistat de BOMOSA.

Nascut l’any 1977 a Aranda de Duero (Espanya), Marcos Sanza és medalla de plata dels 10.000 metres de les olimpíades de petits estats de Montenegro i també és massatgista d’un centre especialitzat en la posada a punt d’esportistes de tots els nivells.

Durant el ‘Live’, parlarà de com va arribar a Andorra des d’una ciutat de Burgos, de la importància de l’esport i la nutrició, de les seves properes curses i els seus futurs projectes relacionats amb l’esport