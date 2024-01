L’Ateneu Alt Urgell ha reprès el seu cicle de muntanya

La propera activitat de l’Ateneu Alt Urgell se celebrà el divendres 19 de gener

L’Ateneu Alt Urgell ha encetat les seves activitats d’aquest 2024 i el passat dijous va oferir una nova xerrada del seu cicle Ateneu Muntanya, dedicat a experiències en esports de natura tant al Pirineu com arreu del món. En aquesta ocasió, la conferència es titulava ‘Esquí de muntanya a la Columbia Britànica. Un hivern de somni’, i anava càrrec de la nivòloga Sara Orgué i el guia d’alta muntanya Boi Sagarra.

Tal com indica el títol, Orgué i Sagarra van explicar la seva experiència en aquesta província de l’oest del Canadà, que sol oferir a les seves muntanyes, i no molt lluny de l’Oceà Pacífic, una neu de les de més quantitat i qualitat d’arreu del món.





Més activitats

L’agenda de l’Ateneu per a aquest gener també inclou un nou cafè col·loqui de l’Associació l’Alternativa, aquesta vegada titulat ‘Quin futur hi ha pels joves al Pirineu?’. Es farà divendres vinent, dia 19, a les 7 del vespre. El mateix cap de setmana, dissabte dia 20, al migdia (12.30 h), hi haurà l’Hora del Conte, amb ‘El misteriós home dels nassos’.

Dimecres dia 24, al vespre (20 h), serà el torn del cicle Tastem Territori. Aquest mes, el projecte convidat serà Bolets Peratxa, que proposa una descoberta i tast de les gírgoles ecològiques que cultiven a Organyà. Per a acabar el mes, dijous dia 25, a les 7 del vespre, es durà a terme un Cafè Filosòfic, a càrrec de l’Alternativa. D’altra banda, l’Ateneu segueix oferint les sessions de conversa en francès -els dimecres a les 7 del vespre- i un taller de cançons tradicionals, del qual la següent sessió es farà el 31 de gener al vespre.