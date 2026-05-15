A la Seu, l’Ateneu Alt Urgell celebra el seu 11è aniversari. Tal com és habitual, l’entitat urgellenca commemorarà la seva creació amb una jornada d’activitats i en aquesta ocasió es faran aquest dissabte, 16 de maig. Enguany l’aniversari inclou l’organització d’una “Olimpíada Popular”, que començarà a les 10 del matí i inclourà partits de voleibol, bàsquet i futbol. S’ha obert un formulari a internet per fer la inscripció, que tindrà un cost simbòlic de 2 euros.
La jornada continuarà a la una del migdia, amb un vermut que donarà pas al dinar d’aniversari, a partir de les tres de la tarda. Inclourà aperitiu, arròs vegetarià, postres i beguda, al preu de 18 euros per a socis i 20 € per a no socis. Els tiquets es poden adquirir a l’Ateneu mateix.
Per a acabar, al llarg del vespre i la nit hi haurà diversos concerts de grups i solistes, amb les actuacions de La Paranoia Sound System, Black&White Digital, Punk de Trobada, Itsasgorak, A. Guardia, KumbiaKaos i Ramones i Mazmorras.