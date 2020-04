Els primers resultats de la necròpsia de l’ós Cachou, trobat mort el 9 d’abril en un indret de difícil accés de Les (Val d’Aran), apunten a “una agressió produïda molt probablement per un altre ós i una posterior caiguda d’uns 40 metres per un terreny molt abrupte”. Són les conclusions preliminars de la necròpsia del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB i l’acta de recollida del cadàver.

Durant l’examen de la necròpsia s’ha pogut constatar que l’animal presentava “ferides perforants amb hemorràgies al costat esquerre del cap (per sota de l’orella i coll proximal), que corresponien a ferides ante mortem“. En tractar-se d’un mascle adult, es dedueix que només un altre plantígrad pot causar-li aquestes lesions, segons indica l’informe.

El Conselh Generau d’Aran ha comunicat que l’ós mostrava “un bon estat corporal i no s’ha observat cap lesió macroscòpica ni òrgan vital alterat”. Malgrat això, es realitzaran proves complementàries per a descartar causes infecto-contagioses i altres.

Des del Conselh s’ha indicat que “atesa la situació de confinament provocada per la COVID-19, els laboratoris no treballen al ritme habitual i els resultats de les analítiques poden tardar algunes setmanes”. Serà amb aquests resultats quan s’elaborarà l’informe complet de la necròpsia.

Localització

Una patrulla d’Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran va trobar mort el dijous dia 9 d’abril a l’ós Cachou al municipi de Les (Val d’Aran). Precisament, el senyal del collar GPS que duia l’animal va ser clau per comprovar que feia dies que no es movia de lloc, una zona de difícil accés de Soberpera. Els Agents Rurals també van col·laborar en les tasques de recuperació del cadàver.

Cachou, un mascle de 6 anys, feia un mes i mig que havia abandonat la cova d’hibernació, i s’havia mogut per Mijaran, França i el Baish Aran.

GPS

Cachou va ser capturat fa aproximadament un any a la zona de Montcorbau per col·locar-li un collar GPS i d’aquesta manera poder-li seguir els moviments. Gràcies a aquest dispositiu emissor es va poder comprovar que va ser el causant de diversos atacs a bestiar equí durant la tardor. Arran d’això, Agents de Medi Ambient del Conselh Generau van intentar foragitar-lo i aplicar diverses mesures de condicionament aversiu per evitar aquest comportament depredador, de manera que l’ós no havia tornat a atacar a d’altres animats des de principis d’octubre de l’any passat.

El plantígrad es va fer “famós” per ser considerat un ós amb un “caràcter problemàtic” i una “forta depredació”. El seu comportament anòmal va fer que la Generalitat es plantegés seriosament la possibilitat d’haver-lo d’extreure del medi i el sector ramader ho va demanar enèrgicament en diferents manifestacions arreu del Pirineu. El síndic d’Aran, Francés Boya, va ser un dels polítics del territori que més enèrgicament va demanar la “retirada immediata” de Cachou, petició que va fer després del cinquè atac de l’animal a bestiar equí.