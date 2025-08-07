L’Astromusical de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es trasllada al divendres 22 d’agost

Canvi de data. L’activitat Astromusical, prevista inicialment per al divendres, 8 d’agost, tindrà lloc, finalment, el divendres, 22 d’agost, a les 22 h, al Camí hidroelèctric d’Engolasters, a causa de la previsió de mal temps. Aquesta proposta immersiva, que forma part del calendari d’activitats de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, combinarà música i projeccions de l’univers en quatre blocs temàtics, i culminarà amb una observació astronòmica de la Lluna amb un telescopi d’alta potència en un entorn privilegiat.
L’activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111. Tota la programació de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es pot consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad.