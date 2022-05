L’astènia primaveral: quins són els seus efectes i com podem combatre-la?

Son, cansament, ansietat… Aquests són només tres dels símptomes de l’astènia primaveral, que aterra amb l’inici de la qual per a molts és l’estació més especial de l’any. Per què l’optimisme de la primavera pot causar fatiga, desmotivació i aquestes ganes de no fer res? En el post d’avui repassem les causes i sobretot les solucions per a no perdre un àpex d’energia.

Les claus de l’astènia primaveral

El doctor Joaquín Domínguez d’Hospital Capil·lar defineix l’astènia primaveral com «un trastorn adaptatiu als canvis i hores de llum, de temperatura i pressió atmosfèrica que indueix canvis en l’estat anímic de les persones».

Els símptomes? Falta d’energia, irritabilitat, alteració de la son, cefalees, estrès, ansietat, però també inapetència sexual. La tristesa i un to vital baix també són d’altres característiques d’entre tota la simptomatologia que va associada a l’astènia primaveral i que pot sobreviure durant setmanes, omplint de fastig i cansament les petites i senzilles accions del dia a dia.

Causes

Per què apareix a la primavera? El canvi d’horari, la pujada de les temperatures i l’augment de llum tenen un impacte directe en la nostra rutina. També afecta en l’astènia primaveral els canvis en la humitat i en la pressió atmosfèrica, el fet que floreixin algunes plantes i de les al·lèrgies.

Enguany, el mes març ha estat una concatenació de dies ennuvolats i en els últims dies hem patit nevades i fred hivernal, mentre que altres dies el sol ha sortit amb força per a recordar-nos que l’estiu s’acosta. Davant aquesta inestabilitat meteorològica, tampoc sabem com vestir-nos i entre tants dubtes tornen els refredats.

El resultat? Una caiguda de les endorfines, l’anomenada hormona de la felicitat, i en conseqüència l’ànim decau i ens falten forces psíquiques i físiques.

Combatre l’astènia primaveral

No posem el crit en el cel, almenys que els símptomes persisteixin més d’uns 15 o 20 dies, llavors hauríem de visitar al metge!

Què podem fer davant l’astènia primaveral? Resistir-nos a l’apatia amb activitats i exercicis que ens motivin, amb una alimentació sana i equilibrada, una activitat física i habitual i un descans correcte. Com assenyala el Dr. Miguel Martín Almendros, metge d’atenció primària, és la nostra responsabilitat activar les nostres defenses.

La dieta, abundant en verdures i fruites

No és cap novetat, però una dieta sana i equilibrada és la clau per a sentir-nos bé, amb bons esmorzars i sopars lleugers. Benvinguts siguin els cereals, les verdures i les fruites, mentre que els greixos i els sucres refinats els deixarem en l’armari, perquè aporten una energia de mala qualitat.

Aportació vitamínica per al cos i el cabell

Encara que la dieta equilibrada és innegociable, podem millorar el nostre estat anímic i físic davant l’astènia primaveral amb aportacions vitamíniques, com la gelea reial. Coneguda com el caviar del rusc, el qual aporta a la reina una longevitat 40 vegades major i una productivitat increïblement alta.

A més, com s’indica des d’Hospital Capil·lar, a la primavera es produeix l’efluvi telogen, que accelera el cicle de renovació del cabell, afeblint els fol·licles pilosos. Resultat? El pèl cau més. Per a garantir una bona salut capil·lar, a més de la dieta sana i equilibrada, és recomanable incloure en la rutina locions anticaiguda i mascaretes hidratants, però també productes de nutricosmètica.

