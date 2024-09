L’Association française des catalanistes, guanya el 33è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural

El 33è Premi de la Catalanística i a la Diversitat Cultural és per a l’Association française des catalanistes (SFGA)

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat, en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural, a l’Association française des catalanistes (AFC) actualment presidida per Maria Immaculada Fàbregas Alegret. El jurat ha fet èmfasi en el compromís amb la internacionalització de la catalanística que ha dut i que duu a terme aquesta associació; contribueix a promocionar la llengua, la literatura i la cultura catalanes des d’àmbits diferents i en col·laboració amb les universitats franceses (i també amb la Xarxa Vives), altres associacions científiques franceses (Société française des hispanistes et ibéro-américanistes) i internacionals (Fòrum internacional d’associacions de catalanistes) i organismes com l’Institut Ramon Llull o l’Institut d’Estudis Catalans.

Creada l’any 1991, l’AFC té un extens currículum catalanista en un país en què el català és llengua pròpia, però, on el seu ús és molt limitat malgrat les iniciatives d’entitats públiques i privades. L’AFC publica la Revue d’études catalanes (REC) que, per tal d’augmentar-ne la visibilitat, ara s’edita en versió digital, dona suport a l’activitat editorial en llengua catalana en territori francès (a través de les publicacions a l’editorial Trabucaire de Perpinyà) i a diverses iniciatives que contribueixen a la difusió de la catalanística. Així mateix concedeix anualment una beca de recerca a joves investigadors d’universitats franceses que treballen sobre temes catalans, organitza periòdicament jornades d’estudi, taules rodones i congressos que se celebren a les universitats franceses i que atrauen investigadors de França i d’arreu del món.

La tasca de l’AFC és essencial per a mantenir i prestigiar la llengua catalana a França. En aquest sentit, promou i defensa els estudis catalans al món universitari de l’Estat francès que, tot i les vicissituds polítiques, és el país (fora de l’estat espanyol) que compta amb més estudiants de català (2.000 estudiants repartits entre divuit universitats). França també és l’únic país on s’ofereixen no només classes de llengua i cultura catalanes, sinó també graus i màsters d’estudis catalans. L’AFC vetlla perquè els estudis catalans a les universitats franceses siguin de qualitat i continuïn atraient cada cop més estudiants.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país, en la modalitat a); o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal, en la modalitat b).

Enguany, el jurat ha estat format per Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Fèrriz i Jaume Subirana, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca, i Joan Sans per part de la Fundació Ramon Llull.

Aquest guardó es va lliurar per primera vegada l’any 1986 a l’Anglo-Catalan Society i en les darreres edicions els guardonats han estat Dominic Keown (2023), Mary Ann Newman (2022), Joseph Lo Bianco (2021), Ko Tazawa (2019), Christer Laurén (2018), Jon Landaburu (2017), Kathryn Woolard (2016) i Philip D. Rasico (2015).

El premi a l’Association française des catalanistes es lliurarà en una cerimònia que es farà al novembre a Andorra, on també es donaran a conèixer els Premis Ramon Llull en les categories de traducció literària i promoció internacional de la creació catalana.





La catalanística en terres franceses ve de lluny. L’any 1969, la professora Mathilde Bensoussan va iniciar les classes de llengua catalana a la Universitat de Rennes esdevenint així pionera de l’ensenyament del català en el món universitari francès. A partir d’aleshores, també començaren els ensenyaments de català a la Universitat de Perpinyà (inclosos primer a un Departament d’estudis ibèrics, autònoms des de 1982, i vinculats més tard a la formació “Cultures i llengües regionals”, pròpia de l’Estat francès).

L’any 1977 es creà el Centre d’Études Catalanes a la Universitat de la Sorbona com a emblemàtic pal de paller dels estudis catalans a l’hexàgon. Paral·lelament, l’ensenyament del català s’ha anat estenent a universitats d’altres ciutats franceses: a Grenoble, Bordeus, Tolosa, Lió, Lilla, Ais de Provença, Montpeller, Amiens, Rennes i Lorient. Actualment el català s’ensenya a 16 universitats franceses, de les quals 11 reben un ajut de l’Institut Ramon Llull per a la docència.

La creació de l’Association française des catalanistes l’any 1991 marca una fita dins de la catalanística a França ja que cristal·litza la voluntat per part dels professors i investigadors de les universitats franceses de treballar plegats i augmentar la visibilitat dels estudis catalans en l’àmbit francès.

L’associació publica a partir de 1998 la Revue d’études catalanes (REC) de periodicitat anual, en format paper fins al 2006. A partir de 2014 enceta una segona etapa en format digital tot aprofitant la difusió científica que ofereixen les noves tecnologies. El març de 2024 la Universitat de la Sorbona va acollir el seu Xè congrés.

La tasca realitzada durant tots aquests anys és el fruit d’una feina d’equip i de dedicació dels diferents equips directius. Des dels inicis fins avui, els presidents de l’AFC hauran estat Montserrat Prudon, Mahtilde Bensoussan, Eliseu Trenc, Christian Camps, Michel Bourret, Mercè Pujol, Christian Lagarde i, des de 2018, Maria Immaculada Fàbregas Alegret, amb la col·laboració d’Estrella Massip i Graupera (vicepresidenta), Maria Llombart Huesca (tresorera), Fabrici Corrons (secretari) i Michel Martínez (secretari adjunt).