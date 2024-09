L’Associació Reintegra i la Fundació Bofill busquen mentors per als adolescents del Pallars

El programa Mentora va adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO de Tremp

L’Associació Reintegra i la Fundació Bofill, en el marc del programa Mentora, fan una crida per a trobar voluntaris per a ser mentors d’adolescents de 3r i 4t d’ESO dels instituts de Tremp. Les persones adultes disposades a col·laborar esdevindrien un referent per als nois i noies, als que acompanyarien en el procés d’informació, reflexió i presa de decisions per a continuar la seva formació més enllà de la secundària obligatòria.

A cada persona voluntària mentora se li assignarà un adolescent en funció del seu perfil i disponibilitat. Així mateix, rebrà formació i materials pedagògics de suport i comptarà amb un acompanyament professional durant tot el programa, que durarà fins a final de curs.

Les sessions de mentoria seran trobades informals on es conversarà i es faran activitats diverses, com ara sortides o visites gratuïtes, que permetin l’adolescent pensar què vol per al seu futur. L’objectiu final serà motivar i animar els alumnes perquè no deixin d’estudiar.





L’abandonament escolar prematur

L’abandonament escolar prematur afecta pràcticament el 15% de l’alumnat català i suposa passar a tenir menys oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament personal i econòmic. És per això que l’Associació Reintegra i la Fundació Bofill proposen aquest suport personalitzat, bàsic per a contribuir a una bona orientació educativa entre els 14 i els 18 anys.





Programa Mentora

El programa Mentora és una iniciativa de la Fundació Bofill, promoguda al costat de prop de 40 organitzacions i més de 35 pobles i ciutats del país, per a contribuir a fer que tot l’alumnat català finalitzi els estudis postobligatoris.