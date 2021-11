L’Associació Orquestra Cadí commemora el 20è aniversari amb una exposició

L’Associació Orquestra Cadí celebra el 20è aniversari. El conjunt musical de la Seu d’Urgell commemorarà aquesta fita amb una exposició, que s’inaugurarà dimecres vinent, 10 de novembre, a les 8 del vespre a la Sala La Cuina, al Centre Cultural Les Monges. La mostra estarà instal·lada en aquest espai fins al 10 de gener vinent.

L’Orquestra Cadí va néixer l’any 2001 amb l’objectiu de dotar la Seu i l’Alt Urgell d’una formació de cambra i unir així músics de qualitat establerts a la comarca. Des de llavors manté una orquestra que al principi va dirigir el violinista Jordi Albelda, el qual després va ser rellevat per Zoryana Sokhatska, violinista ucraïnesa, que va estar-hi al capdavant durant vuit anys. Des de l’associació també es va impulsar un cor adult, la Coral Signum. Al llarg de les darreres set temporades, la direcció ha estat a càrrec del mestre Yevhen Sokhatskyy, que també s’ha encarregat de fer els arranjaments.

L’entitat, presidida per Joan Cerqueda, ha organitzat concursos d’interpretació per a joves intèrprets i ha promogut concerts per a solistes amb acompanyament d’orquestra, a més d’organitzar concerts d’altres formacions a la Seu. Actualment engloba músics no només de la comarca, sinó també de la Cerdanya, el Solsonès, Andorra i Ucraïna.

A banda de l’Alt Urgell, al llarg d’aquestes dues dècades l’orquestra ha ofert concerts a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, la Noguera, la Segarra, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Bages, el Ripollès i el Segrià. També han actuat al Principat d’Andorra, a Catalunya Nord i a la població aragonesa d’Alcanyís. L’any 2017, la Cadí va ser l’orquestra convidada al 5è cicle de música de Berga, en el seu programa ‘Va de Tecles’.

Des de l’entitat han avançat que les properes actuacions que tenen previstes seran el 20 de novembre, el 18 de desembre i el 9 d’abril vinents. D’altra banda, el mes de maig de 2022 organitzaran una xerrada sobre la història de la música a la Seu i a la comarca.