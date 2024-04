L’Associació Llibre del Pirineu presenta a la Seu el catàleg de Sant Jordi

Portada del catàleg de Sant Jordi de l’Associació Llibre del Pirineu

L’Associació Llibre del Pirineu presentarà aquest dissabte, 13 d’abril, a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, el seu catàleg anual de novetats. Tot i que la publicació s’edita cada any des del 2011, aquesta serà la primera vegada que se’n farà una presentació pública, amb l’objectiu de donar més visibilitat a aquesta iniciativa de l’entitat i, en conseqüència, als llibres que s’escriuen i s’editen al Pirineu, la principal raó de ser de l’associació.

L’acte, que començarà a les 11 hores, inclou una presentació general de les novetats que els autors i les editorials pirinenques posen a la venda amb motiu de la diada de Sant Jordi. Així, el catàleg recull les ressenyes de prop de seixanta llibres que tenen relació amb el Pirineu, bé sigui per la seva temàtica i ambientació, o bé perquè són d’autors pirinencs, o per totes dues coses alhora. Els títols estan agrupats per gèneres: recerca, narrativa, natura, infantil i poesia. A la part final del catàleg s’inclouen també, de manera més breu, 40 novetats no pirinenques d’editorials adherides a l’Associació Llibre del Pirineu. La imatge de la portada és una obra cedida per la il·lustradora Lali Miró.

Acabada la presentació (11.40 hores), es farà una lectura en veu alta de fragments breus d’alguna de les obres del catàleg i tot seguit es donarà pas a una pausa-cafè (12.10 hores) després de la qual (12.30 hores) Manel Figuera, escriptor i expresident de l’associació, farà una xerrada amb el títol “Llibre pirinenc o Llibre del Pirineu?”





Parades per Sant Jordi

Del catàleg se n’ha fet un tiratge de 700 exemplars, que es distribuiran a través de llibreries, parades de llibres i biblioteques del Pirineu, a part de la tramesa postal als socis de l’entitat.

D’altra banda, l’Associació Llibre del Pirineu tindrà parades a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà el dia de Sant Jordi per a promocionar l’entitat i divulgar el catàleg. A més, diversos autos hi signaran els seus llibres. En el cas de la Seu, al llarg del matí, hi haurà contacontes pirinencs explicats pels propis autors a alumnes d’educació infantil i cicle inicial de primària de les escoles de la ciutat.