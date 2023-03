L’Associació de Treballadors i Treballadores Socials fan una crida per a reivindicar un sistema públic “consolidat i fort”

Dia mundial del treball social (rawpixel/Freepik)

Aquest dimarts, dia 21 de març, se celebra el Dia mundial del treball social i des de la nova junta de l’Associació de Treballadors i Treballadores Socials d’Andorra han donat a conèixer un comunitat coincidint amb aquesta efemèride:

“Avui, dia mundial del treball social, des de l’Associació de Treballadors i Treballadores Socials d’Andorra, fem una crida a la societat per a reivindicar un sistema públic de serveis socials consolidat i fort. Volem recordar que seguim aquí, després d’haver acompanyat durant els moments més durs de la pandèmia i donant suport a la ciutadania, que es veu afectada per les problemàtiques i la realitat del país. Avui, continuem treballant en cohesió com associació amb l’objectiu de fer-nos més visibles i defensar la nostra professió com agents de canvi.

Els treballadors i treballadores socials, com a agents de benestar, i de cohesió social, treballem per a la defensa dels drets socials, i batallem diàriament amb la pobresa, la vulnerabilitat, i la discriminació social. En aquest dia mundial del treball social, volem manifestar la nostra preocupació, per la manca de recursos en què ens trobem, i pel difícil que esdevé poder exercir la nostra professió, davant el context social actual, que cada vegada més, agreuja les desigualtats ja existents, en matèria econòmica, social, sanitària, d’ocupació, i d’habitatge. Per aquests motius, demanem que es continuï avançant, i es millorin les polítiques socials, enfocades en el context actual, i que es tingui en compte les aportacions del treball social, perquè aquestes polítiques, s’adaptin a la realitat del moment actual.

Des del nostre espai professional, no defallim, i ens resistim a renunciar a la defensa dels qui més ens necessiten defensant la definició i la importància de la professió que ens identifica.

Per això, avui, volem felicitar a totes i a tots els treballadors socials del Principat per a continuar treballant amb el compromís de construir i acompanyar la nostra societat.

Aprofitem aquest dia també per a agrair a tots els companys/es que han estat aquests darrers anys al peu del canó i que ara ens acompanyen des del seu descans laboral, però amb la certesa de la feina ben feta per a erradicar les desigualtats socials”.