L’Associació de peruans a Andorra farà arribar els casos “d’abusos laborals” al govern del seu país

Un paleta treballant (Pexels)

Segons publica AndorraDifusió, l’Associació de Peruans tramitarà al seu govern les denúncies dels compatriotes que han patit abusos laborals, especialment en el sector de la construcció. Els casos detectats superen la vintena i també tramitaran els dossiers a l’organització mundial de la comunitat peruana a l’exterior. No descarten presentar denúncies a Andorra, tot i que els afectats temen fer-ho per la por a represàlies i les amenaces.

“Tenim audios gravats de com ens amenacen“, ha explicat el president de l’Associació de Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo. Des de l’Associació de Peruans demanen més implicació del Govern andorrà i que els doni suport en aquest procés.

El cap de l’Executiu en funcions, Xavier Espot, anima els treballadors afectats a que ho denunciïn davant la justícia andorrana, ja que això ajudaria a detectar i actuar davant casos d’abusos.

“Al final saben que si hem estat durant bastants mesos dificultats a l’hora de poder actuar és perquè no hi havia hagut aquesta actitud proactiva“, ha apuntat Espot. Des del Govern, però, demanen que no es criminalitzi la totalitat del sector de la construcció.