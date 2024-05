L’Associació contra el Càncer i la Fundació Mossos d’Esquadra organitzen una caminada popular per les ermites d’Alàs

Església de Sant Antoni del Tossal (CCAU)

L’Associació contra el Càncer de l’Alt Urgell i la Fundació Mossos d’Esquadra organitzen la segona edició de la seva Caminada Popular solidària, que es durà a terme aquest dissabte, 4 de maig. Per a l’ocasió, l’entitat proposa fer un recorregut circular que té com a protagonista les ermites al voltant de la població d’Alàs.

La caminada cobrirà una distància total de 17 quilòmetres. Se sortirà a les 9 del matí des de davant del Pavelló Poliesportiu de la Seu d’Urgell. Tot seguit s’avançarà pel costat del riu Segre en direcció a la carretera de Cerc, des d’on s’agafarà el camí que porta fins a l’ermita de Sant Antoni del Tossal, primera parada destacada del dia. Després es baixarà cap a Alàs i es farà una nova pujada per a arribar a l’ermita de les Peces, que ha marcat tradicionalment el límit entre Alàs i Torres d’Alàs i que al juny acull l’inici de la recuperada Baixada de Falles. Des d’ambdues ermites es pot gaudir d’excel·lents vistes de la plana de l’Urgellet. Per a acabar, es continuarà pel marge dret del Segre per a tornar així al punt de partida, a la zona esportiva de la Seu, on es durà a terme una botifarrada.

Pels qui no vulguin fer la pujada a aquests dos punts, també s’ofereix l’opció de fer una caminada més assequible, de 13 km, que transcorre bàsicament per terreny pla i inclou el pas pel poble d’Alàs.

La inscripció a l’activitat solidària té un preu de 15 euros, que inclou la samarreta de la caminada. Per als qui també vulguin quedar-se a la botifarrada, que és opcional, el tiquet costa 7 euros. Es pot confirmar a través de l’Oficina de Suport dels Mossos d’Esquadra a la Seu (telèfon 973 35 72 00, extensió 63011). Tota la recaptació es destinarà a parts iguals a l’Associació Contra el Càncer i a la Fundació Mossos d’Esquadra.