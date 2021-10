L’Associació Amics del Cambra Romànica i la Fundació ONCA presenten el VI Cicle de música Cambra Romànica

Els Amics del Cambra Romànica han presentat aquest matí el VI Cicle Cambra Romànica, que reunirà set concerts de música de cambra durant la tardor del 2021. Per primera vegada hi col·laborarà la Fundació ONCA, que inaugurarà el cicle amb un concert al Santuari de Meritxell el pròxim dissabte 16 d’octubre, a les 19 hores.

El cicle englobarà un total de set concerts que es podran escoltar o bé al Santuari de Meritxell o bé a l’església de Sant Cerni de Canillo, de la parròquia canillenca. Clara Pladevall, presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica, ha explicat aquest matí en roda de premsa que “l’edició d’aquest cicle és especial en molts sentits, tant pel primer concert de col·laboració amb l’ONCA com per la resta de concerts, musicalment molt interessants”.

Per la seva banda, la cap de producció de l’ONCA, Teresa Areny, ha destacat la voluntat de crear vincles entre associacions culturals, ja que “és una manera de ser presents al país i poder formar part d’esdeveniments tan importants com és el Cicle de Cambra Romànica”. “Pensem que les sinergies han de ser cada vegada més presents perquè és una manera de donar suport a les iniciatives del país, com també als músics de casa nostra”.

El conseller del Comú de Canillo, Cerni Pol, ha exposat que “és un orgull i un plaer veure com un cicle que va sorgir com a iniciativa del comú hagi anat creixent fins aquest punt. És un plaer que es puguin anar generant col·laboracions entre les institucions del país”.

Finalment Pladevall ha explicat que les mesures sanitàries actuals permetran un aforament del 90 per cent, ja que s’implementarà el passaport Covid pels assistents que hauran de mostrar-lo al moment d’entrar a l’església, on serà validat, o bé portar un test TMA negatiu realitzat en les 48 hores anteriors.

Per poder reservar les entrades, els interessats poden fer-ho a través de la pàgina web www.amicscambraromanica.ad. La reserva prèvia és obligatòria, hi haurà tres concerts de pagament a 5 euros i la resta seran gratuïts amb taquilla inversa.