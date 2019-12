L’Associació Amics del Cambra Romànica es va constituir ara fa un any per agafar el relleu a l’Honorable Comú de Canillo en l’organització del Cicle Cambra Romànica, que aquesta tardor ha celebrat la 4a edició amb l’augment d’un públic que s’ha mostrat fidel i agraït.

En total unes 500 persones han passat per les diferents esglésies de la parròquia de Canillo que han acollit els 6 concerts. Aquesta edició del cicle ha destacat pel talent dels músics protagonistes, així com per la complicitat que a través de la música s’ha creat entre públic i intèrprets i que s’acaba de comentar durant el post-concert tot compartint les sensacions viscudes degustant coca i xocolata calenta.

La modalitat de pagament opcional amb la taquilla inversa ha tingut bona acceptació i l’associació ha recuperat part de la inversió, que servirà per finançar algunes millores previstes de cara a les activitats del 2020, com l’adquisició de vasos reutilitzables per millorar la sostenibilitat d’un moment tan característic del Cambra Romànica com el de la xocolatada.

Després de l’èxit del Concurs Internacional Cambra Romànica, que va celebrar la primera edició l’abril passat, ja s’han obert les inscripcions per la segona edició que es farà a Canillo el cap de setmana del 28 i 29 de març. Repetint el model de l’any 2019, al certamen per grups de música de cambra hi haurà dues categories per edats (majors i menors de 18 anys), però enguany s’amplia el nombre de grups participants fins a 10 per categoria. A la pàgina web de l’associació hi ha disponibles les bases del concurs així com tota la informació complementària.