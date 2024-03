L’Associació Amics de la Vall de Caboet celebra 10 anys del retorn del manuscrit dels Greuges de Guitard Isarn

El text dels Greuges de Guitard Isarn, exposat a Sant Serni de Cabó

L’Associació d’Amics de la Vall de Caboet celebra el desè aniversari del retorn del manuscrit dels Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet, a la Vall de Cabó (Alt Urgell). Amb motiu de l’efemèride, l’entitat cabonesa organitzarà enguany diverses xerrades i jornades de portes obertes per a fer difusió de la importància lingüística i històrica d’un dels primers documents en llengua catalana

Així, el 12 d’abril, el doctor en història medieval de la UAB, Antoni Virgili Colet, impartirà una conferència titulada “Els greuges entre nobles: un reflex de la societat feudal”, en què exposarà les característiques del món feudal tot prenent com a referència el contingut del primers textos en català de caire jurídic administratiu (greuges, capbreus o juraments de pau i treva). L’acte tindrà lloc el 12 d’abril, a les 8 del vespre, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Al setembre, en una data encara per concretar, s’organitzarà una xerrada d’àmbit lingüístic, que tindrà lloc a l’església romànica de Sant Serni de Cabó, Centre d’Interpretació del Patrimoni dels senyors de Caboet. La conferència anirà a càrrec del catedràtic en Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Ginebra, gran coneixedor i estudiós de l’obra de Fabra. L’acte durà per títol “De Ramon de Cabó a Pompeu Fabra, la formació de la llengua catalana”.

En relació amb les jornades de portes obertes, l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet té previst fer-ne durant tot l’any. Les dates d’obertura es publicaran al web de l’entitat.

L’Associació es mostra molt satisfeta de la tasca feta durant els darrers 10 anys amb la finalitat de donar a conèixer el manuscrit. Mercè Casanova, sotspresidenta de l’entitat ha recordat que “tot va començar l’any 2014, quan conscients de la vàlua històrica i lingüística dels Greuges, se’n va adquirir un facsímil amb la voluntat d’exposar-lo permanentment”. I afegeix: “Al 2017 vam complementar l’exposició amb quatre plafons explicatius”.

Al llarg d’aquest període s’han fet activitats pròpies, així com col·laboracions amb altres entitats per a difondre el document, “el qual no ha deixat de donar sorpreses”, ha indicat Casanova. En aquest sentit, ha concretat que “ara se’n sap l’autoria; el va escriure el sotsdiaca Ramon, que va treballar a les ordres del llinatge dels Caboet, i també hi ha una datació més exacta del redactat, l’any 1105″.

Casanova ha mostrat gratitud cap a tothom amb qui ha col·laborat l’associació. “Hi ha moltes persones i col·lectius que ens han ajudat i donat suport en aquest projecte; a tots ells moltes gràcies i, en especial, a Joan Anton Rabella, doctor en Filologia Catalana i estudiós dels Greuges, qui sempre ens ha assessorat des de la vessant lingüística, alhora que també, i no menys important, ens ha fet estimar aquest excel·lent i valuós patrimoni que són els Greuges”. I ha conclòs: “Des de l’Associació continuarem difonent-lo perquè la gent el conegui i se’l faci seu”.