L’Assemblea de socis i sòcies d’Unicef Andorra renova la junta directiva

Esquerre a dreta i de dalt a baix: Marianela Vila, Míriam Moreno, Joan Micó, Ingrid Beltran, Judith Silvestre, Marta Albert (@unicefAndorra)

Recentment s’ha celebrat l’assemblea ordinària dels socis i sòcies del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF. L’Assemblea General de Socis i Sòcies és la màxima instància d’Unicef Andorra i es reuneix una vegada a l’any per a aprovar la memòria i els comptes anuals Unicef – Comitè d’Andorra, així com la distribució dels fons recaptats en l’exercici anterior.

En aquesta edició s’han incorporat a la junta directiva tres membres nous, Judith Silvestre, Marta Albert i Íngrid Beltran, i han deixat la seva vocalia, Laura Álvarez, Anna Sala, Clara Sanmartí, Geòrgia Pont, Rosa Castellón i Christiane Pablo.

Per aquest 2023, i amb un total de 6 membres, la junta directiva d’Unicef Andorra quedarà presidida per Marianela Vila, amb les vicepresidències de Joan Micó i Míriam Moreno. Joan Micó també assumirà el càrrec de tresorer. Judith Silvestre, Marta Albert i Íngrid Beltran s’incorporen com a vocals després de ser membres, les dues primeres, de la Comissió de Sensibilització, i l’última de la Comissió de Recaptació.

El comitè agraeix a Laura Álvarez, Anna Sala, Clara Sanmartí, Rosa Castellón i Christiane Pablo el seu compromís amb l’entitat i la seva tasca dins la junta directiva.