L’Assemblea Ciutadana debat les propostes de futur per al país a una generació vista

Aquest dimarts s’ha iniciat l’Assemblea Ciutadana, la segona fase i decisiva del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, engegat pel Govern, el Consell General i els comuns i que compta amb la col·laboració de la Visura Ciutadana. Entre el 13 i el 15 de gener, una cinquantena de persones representatives de la societat andorrana s’encarregaran de treballar les propostes ciutadanes i sectorials, recollides durant la primera fase del procés, i elaboraran un document amb les propostes finals que es traslladaran a les institucions implicades.
“Es tracta d’un procés per a escoltar les inquietuds i les propostes de la societat andorrana i, a través de la intel·ligència col·lectiva dels representants la població que conformen l’Assemblea, definir com hauria de ser aquest model de país i quines haurien de ser les propostes estratègiques per a arribar a assolir-ho a una generació vista”, ha relatat el copresident del Comitè rector del procés participatiu, Manel Riera.
L’objectiu és que abans que finalitzi el primer trimestre de 2026 es faci el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per a Andorra. Els cinc àmbits de reflexió són: salut i benestar social; transició energètica i medi ambient; demografia, habitatge, ordenació del territori i col·lectivitat; diversificació econòmica, transformació econòmica i transició digital; i cultura, identitat i educació.
La composició de l’Assemblea Ciutadana ha estat validada pel Comitè rector del procés. Aquesta ha estat escollida entre 457 candidatures amb l’objectiu de representar els diferents perfils que es poden trobar en la societat actual, per nacionalitat, sexe, edat, parròquia, situació de convivència, situació laboral, nivell d’estudis, sector d’activitat.
El Comitè rector, sota la presidència de Manel Riera i Elisenda Vives, també està format per les ministres Mònica Bonell i Helena Mas; les conselleres generals Meritxell López, Mari Àngels Aché i Susanna Vela; el cònsol majors de Canillo, Jordi Alcobé, i menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; i dos representants de la Visura ciutadana. També en formen part la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el sociòleg d’Andorra Recerca i Innovació, Yvan Lara, que supervisen tècnicament el procés.