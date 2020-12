L’Asidca alerta que la taxa de carboni incrementarà en un 58% els impostos del gasoil de calefacció

L’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca) ha fet públic un comunicat on adverteix que amb la nova taxa de carboni prevista per l’executiu, els consumidors destinaran a impostos especials més de la meitat del que paguen pel litre de gasolina. En el text, asseguren que la taxa tindrà un impacte més significatiu en el gasoil de calefacció. Si en l’actualitat es paguen 6,54 euros per cada cent litres de carburant en concepte d’impostos, amb els 3,80 euros que caldrà afegir-hi a compte de la taxa, durant els propers sis anys, el consumidor pagarà 10,34 euros d’impostos per cada cent litres, un 58,08% més que fins ara. Amb aquest increment d’impostos especials, el gasoil de calefacció estarà molt per sobre del que s’hi destina a Alemanya (6,13 euros cada cent litres), Bèlgica (1,86 euros cada cent litres) i Luxemburg (1 euro cada cent litres).

Així, en el cas de la gasolina sense plom 95, la nova taxa comportarà un increment de 3,20 euros per cada cent litres. “Si fins ara venia pagant 43,99 euros en concepte d’impostos especials, amb la nova taxa de carboni n’abonarà 47,19, un increment del 7,27%”, afegeixen. Un cas similar es produirà amb la gasolina sense plom 98, “que se li apuja 3,20 euros més a causa de la nova taxa”. D’aquesta manera, segons l’entitat el consumidor passarà de pagar 47,62 euros en impostos a abonar-ne 50,82, un 6,72% més. Pel que fa al gasoil de locomoció, la taxa de carboni comportarà un increment de 3,80 euros cada cent litres de carburant. Fins ara, per cada cent litres es pagava en impostos 28,52 euros i, amb la nova taxa, es pagarà 32,32 euros, un 13,3% més.

Davant d’aquests fets, i tenint en compte que el gasoil de calefacció és un producte de primera necessitat, l’Asidca demana que s’elimini l’impost especial o que el paguin totes les energies que s’utilitzen per a calefacció, inclòs el gas natural, i no només el gasoil com fins ara. A més, es demana aplicar polítiques en aquest àmbit com les que han posat en marxa països veïns com França i Espanya, que han desistit d’apujar les taxes dels carburants. “A qui es castiga és al ciutadà, que veurà incrementats els preus finals que haurà de pagar per gasolina i gasoil”, finalitza el text.