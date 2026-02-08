Títol: L’ascensor
Escriptora: Yael Frankel
Il·lustradora: Yael Frankel
Traducció: Nàdia Anglada Acedo
Editorial: Limonero
Pàgines: 44
Edat: Primers lectors
Aquest és un àlbum extraordinari. L’autora narra magistralment un viatge en ascensor on es troben diferents veïns molt entranyables. La veu narrativa recau en el personatge d’una nena que puja a l’ascensor per a treure a passejar el gos. Aleshores, l’ascensor, en lloc de baixar, puja fins al setè pis, on l’espera «la senyora Paula (que té por dels gossos)». A partir d’aquí l’ascensor va fent un viatge errant d’un pis a un altre. Hi entren el senyor Miquel, el més vellet de l’edifici, i la Cora i els seus bessons, que surten a passejar per a dormir. Es produeix un moment caòtic, ple d’humor, quan el gos no es pot aguantar l’orina i l’ascensor s’atura amb tots a dins.
Un dels punts àlgids és quan el senyor Miquel narra un conte per a calmar els bessons. Aquesta història dins la història es mostra gràficament amb elements que converteixen l’ascensor en els escenaris del relat. Al final de l’àlbum se n’adjunta una versió en petit (grapada i amb fulls de paper) amb el nom de l’autor «Senyor Miquel» (tal com l’anomena la petita protagonista!). Una delícia.
Hi ha diferents elements que fan que sigui un àlbum en majúscules. En primer lloc, el llibre com a objecte que narra. El seu format allargat fa que el lector entri en l’espai on es troben els personatges. En segon lloc, els aspectes gràfics, com l’ús del plec del llibre que separa què passa a dins i a fora de l’ascensor (un aspecte que s’accentua amb les rajoles dels terres) o les il·lustracions, impactants i plenes de matisos, fetes amb estampació en blanc i negre i algun detall en vermell. Finalment, un text en què s’articulen molt bé els diàlegs breus i l’explicació en primera persona, en una relació constant amb les imatges.
La doble pàgina final mostra com aquest viatge en ascensor ha transformat els personatges i la seva relació entre ells. L’obra captiva els lectors, de totes les edats, mostrant la sensibilitat de les petites escenes quotidianes. No és estrany que l’any 2020 formés part de la prestigiosa llista White Ravens, que cada any selecciona els millors títols de més de 50 països diferents. Les obres de Yael Frankel han obtingut diversos reconeixements que situen l’autora com una de les grans creadores d’àlbums del nostre temps.
Vanesa Amat Castells / Clijcat / Faristol