L’ascens al Pic de Salòria, un dels atractius de La Ribalera

El Pic de Salòria (FEEC)

Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació de la desena edició de la cursa d’alta muntanya La Ribalera, que se celebrarà el dia 18 de juny als municipis de Tírvia i Farrera (el Pallars Sobirà). Com cada any, l’organització proposa tres recorreguts: la marató de 42,2 km i 3.090 metres de desnivell positiu acumulat, llarg i exigent, seguint majoritàriament el recorregut dut a terme en les sis edicions precedents; una de més curta i menys exigent (mitja marató, de 23 km i 1.533 metres de desnivell positiu acumulat), i un circuit per tal que hi pugui participar tothom (popular, de 16 km i 760 metres de desnivell), totes de caràcter competitiu.

Les dues últimes són netament populars, aptes per a tots els corredors d’alta muntanya. La marató (42 km) i la mitja marató (23 km) estan obertes a les categories masculines i femenines absoluta, màster 60, màster 50, veterà, sènior, sub-23 i jovent, així com el recorregut popular de 16 km en categoria masculina i femenina absoluta i jovent.

La previsió de l’organització és la d’arribar als 370 inscrits –una gran part a la mitja marató– superant els 317 de la passada edició, en una activitat que mou prop de 125 voluntaris repartits en nombrosos punts d’avituallament. La sortida i l’arribada serà des del poble de Tírvia, a les 6.30 hores, per la marató; a les 7.30 hores, per la mitja marató, i a les 8.30 hores, per la cursa popular.

Un dels atractius més importants de La Ribalera, i especialment de la marató, amb sortida al poble de Tírvia, és que arriba a un dels cims amb una de les vistes més privilegiades dels Pirineus, el Pic del Salòria, de 2.789 metres, i el Pic de Màniga, de 2.508 metres, des d’on es pot observar la immensitat dels Pirineus i la serralada del Cadí.

S’ha de destacar la importància que té per a pobles petits com el de Tírvia que s’hi organitzi una competició d’aquest tipus, perquè ajuda a visibilitzar-los. Aquests pobles petits del Pallars estan patint el despoblament, i tenir aparadors com aquests serveixen per a donar-se a conèixer. És combina la pràctica esportiva amb el turisme.

Recordar que en el marc dels actes de celebració del centenari de l’Agrupació Excursionista Catalunya (AEC), es va organitzar, el 17 de juny de 2012, la primera edició de la cursa d’alta muntanya en col·laboració amb els ajuntaments de Tírvia, Araós, Farrera, Valls del Valira, Civís i Os de Civís i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Des de l’any 2019 la cursa forma part del Trail Running Series Lleida. Amb anterioritat, des del 2013 fins al 2015, va formar part de la lliga de curses del Correpallars, l’any 2016 va participar en la Lliga Firehawk i des del 2014 ininterrompudament fins al 2018, al Circuit Català de curses per muntanya de la FEEC i ha tingut una acollida immillorable en totes elles.

La Ribalera 2023 està organitzada, coordinada i dirigida per l’Agrupació Excursionista Catalunya, entitat sense afany de lucre. L’entitat està adherida a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida-Ara Lleida, els ajuntaments de Tírvia i Farrera, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Creu Roja, i amb el suport dels ajuntaments de les Valls del Valira, de la Vall Ferrera, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i amb l’ajut dels veïns de Tírvia i de pobles del voltant.





Per a més informació: http://www.aec.cat i www.laribalera.cat