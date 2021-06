“Las Guerreras” escullen Encamp per preparar els Jocs Olímpics de Tokyo

La selecció espanyola d’handbol femenina ha tornat a confiar en Encamp per preparar els Jocs Olímpics de Tòquio que comencen aproximadament en un mes. Ja ho van fer en les dues cites olímpiques anteriors, i en aquesta tercera ocasió Encamp serà l’últim estatge abans de viatjar cap a la capital nipona, on la selecció té moltes opcions de medalla. Avui, durant el seu dia de descans, el Comú d’Encamp ha realitzat una recepció a les jugadores i l’equip tècnic, i han estat rebudes per part de la cònsol major, Laura Mas, que ha “desitjat molta sort a tot l’equip” i els ha agraït que hagin tornat a confiar en “casa nostra” per una fita tan important.

La cònsol major ha remarcat que “Encamp va ser la millor Vila Europea de l’Esport l’any 2020“, títol que ostenta la vila fins a finals d’aquest mes de manera oficial però clarament de manera estratègica “Encamp seguirà sent una referència en l’àmbit de l’esport i del turisme esportiu“.

Per la seva part, el conseller de joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha manifestat que “tornar a tenir a las guerreres és un orgull” i que ja s’està preparant la resta de l’estiu “tenim un calendari interessant amb estades, com per exemple, la selecció alemanya de natació o les diferents seccions del Barça, campus, tornejos,…“, en paraules del conseller “un estiu carregat de ganes, il·lusió i esport“.

La capitana de l’equip, Carmen Martin, ha explicat que era la tercera ocasió que venia a Encamp a realitzar un estatge preolímpic i que “és un lloc ideal” per a realitzar concentracions d’aquest tipus.

Carlos Viver, seleccionador nacional, ha explicat que era la seva primera vegada com a seleccionador, però que coneixia Encamp perquè les seves estades com a entrenador amb campus esportius i ha sentenciat “les instal·lacions són fantàstiques” i ha destacat “el clima, l’altura, l’allotjament, tot està bé”. El seleccionador ha posat de relleu el tracte rebut en tot moment durant la concentració i ha desitjat que “tan de bo puguem tornar amb una medalla“.