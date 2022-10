Títol: Las de la última fila

Durada: 45 minuts

Gènere: Drama

Creació: Daniel Sánchez Arévalo

Intèrprets: Javier Rey, Maria Rodríguez Soto, Itsaso Arana

Temporades: 1 Capítols: 6

Sinopsi:

La de Daniel Sánchez Arévalo és una sèrie drama que explica la història de cinc dones ja a la trentena d’anys que sempre han estat amigues íntimes des del col·legi i, per a mantenir aquesta amistat, cada any sempre organitzen una escapada d’una setmana.

Tot i això, aquest any ha sorgit una cosa que els obliga a inventar-se unes noves regles per a poder fer el que sempre han fet aquests anys. Hi ha viatges que et canvien la vida per a sempre i hi ha vides que et canvien els viatges per a sempre.