La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presidit aquest divendres al matí la segona reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) que s’ha celebrat per primera vegada a la nova seu ministerial a l’Antic Hotel Rosaleda. A la trobada també hi ha assistit el vocal i director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, així com els cinc vocals que formen el consell.

La segona reunió amb els membres del CAP ha permès aprovar la inclusió de l’Arxiu de les Set Claus a l’Inventari General del Patrimoni Cultural d’Andorra com a Bé d’Interès Cultural (BIC). La inclusió de l’Arxiu de les Set Claus representa “donar el valor i el reconeixement necessari a un fons documental que recull part de la memòria d’Andorra”, ha destacat la ministra Riva.

L’Arxiu de les Set Claus és un fons documental format per 5.859 documents datats des de l’any 1176 fins al 1978 que es conservaven a l’armari de les Set Claus del Consell General i que, actualment, estan dipositats a l’Arxiu Nacional d’Andorra. El fons recull documents produïts, rebuts i compilats pel Consell General de les Valls d’Andorra com a resultat de les seves activitats: documents autèntics i únics, en suport paper o pergamí, en diferents llengües (català, castellà, francès i llatí) i de diverses tipologies documentals, grafies i estils.

La documentació que es conserva no només reflecteix el passat històric del país sinó que és testimoni d’excepció dels esdeveniments i dels canvis institucionals en els països veïns. El fons és una font essencial per a l’estudi de l’economia, la política, la societat i la cultura del país des de l’Edat Mitjana fins a la primera meitat del segle XX, a més de deixar constància del funcionament de la pròpia institució i de la transformació d’aquesta d’un òrgan de govern medieval a una administració contemporània.

Un cop aprovat, ara s’inicia el procés d’incoació de l’expedient de declaració de BIC. De manera paral·lela, el Departament de Patrimoni Cultural treballa, conjuntament amb el CAP, per fer noves inclusions de béns, materials i immaterials, a l’Inventari General del Patrimoni Cultural.

La reunió també ha servit per exposar el treball que està fent la comissió de seguiment de Sant Vicenç d’Enclar de cara a escollir la millor manera per procedir a la reconstrucció del conjunt arquitectònic. El CAP és un òrgan consultiu i no vinculant del Govern que té com a finalitat avaluar i orientar el ministeri en la implementació de polítiques i actuacions en l’àmbit del patrimoni cultural, així com avaluar l’aplicació del marc legal vigent i l’estat general del patrimoni cultural.