L’Arxiu comunal d’Andorra la Vella recorda el cònsol Antoni Puigdellívol

L’Arxiu comunal d’Andorra la Vella dedica el document d’aquest mes de febrer a la figura del cònsol Antoni Puigdellívo, que va ser el darrer cònsol del quart d’Andorra la Vella i primer cònsol del Comú d’Andorra la Vella, atès que el seu mandat va coincidir amb la separació de la parròquia. Durant el seu consolat es varen executar diversos projectes que varen transformar la fisonomia de la parròquia en un context de canvi i creixement demogràfic.

Antoni Puigdellívol Riberaygua va ser Cònsol-President del Quart d’Andorra la Vella entre 1976 i 1978 i després de la segregació de la parròquia esdevindria el primer Cònsol major del Comú d’Andorra la Vella, entre els anys 1978-1979, arran de la conversió dels quarts d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en comuns. Abans de la separació, la presa de jurament i les sessions de Comú es feien a la Casa de la Vall, mentre que les sessions del Quart tenien lloc a les respectives seus.

Amb la segregació parroquial a través del Decret dels Coprínceps del 14/06/1978, Antoni Puigdellívol va esdevenir el primer cònsol major del Comú d’Andorra la Vella. Per aquesta raó també es va haver de designar el primer cònsol menor de la parròquia, responsabilitat que va recaure en Joan Samarra Vila.

Durant el seu consolat, i arran del creixement demogràfic, va impulsar la construcció de diverses infraestructures que són referents a la parròquia així com es va aprovar una ordinació d’urbanisme (26/07/1978). Un dels projectes més rellevants va ser la construcció de l’aparcament Prat de la Creu en un moment on la parròquia tenia dèficit d’aparcaments. Per dur-ho a terme va promoure l’adquisició dels terrenys on s’aixeca l’aparcament i l’actual edifici administratiu del Govern d’Andorra a través d’un sistema innovador a Andorra: l’emissió de títols d’obligacions, per poder, així, retornar el préstec a l’entitat bancària. Aquesta infraestructura va propiciar la posterior construcció de la Plaça del Poble, que durant el mandat de Joan Samarra Vila va acabar esdevenint un centre neuràlgic de la parròquia.

Així mateix, la remodelació i construcció d’una nova casa comuna també es va impulsar durant el mandat d’Antoni Puigdellívol. El gener de 1978 es va encarregar l’avantprojecte a l’arquitecte Pere Aixàs i posteriorment es va projectar la una reparcel·lació de la plaça príncep Benlloch i de la plaça Rebés. La remodelació va facilitar, també, la construcció d’un enllaç entre el Centre Històric i la part baixa de la vall a través del nou viaducte que seria batejat amb com carrer Doctor Vilanova (14/09/1979) i va expandir la continuació del carrer Prat de la Creu fins la cruïlla de Tobira.

A banda del vessant polític, Antoni Puigdellívol va ser reconegut per la seva faceta empresarial i en destaquen diversos negocis de turístics a Andorra la Vella. A més, va estar sempre lligat a la vida cultural de la parròquia. Així doncs, després que el seu pare fos, als anys 60, un dels impulsors de l’escudella de Sant Antoni d’Andorra la Vella cada 17 de gener (la tradició va començar enfront de l’Hotel La Truita, propietat de la seva família), va treballar activament per mantenir la tradició.