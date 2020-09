L’Arxiu comunal d’Andorra la Vella dedica el document del mes a la creació de les Escoles Esportives

El document d’aquest mes setembre elaborat per l’Arxiu comunal d’Andorra la Vella està dedicat a la creació de les Escoles Esportives.

La parròquia d’Andorra la Vella compta amb moltes de les instal·lacions esportives més importants, i “ha estat capdavantera en el món de l’esport al país“, assegura el document de l’Arxiu Comunal. El Comú d’Andorra la Vella “va ser pioner fa més de trenta anys en la gestió de les activitats adreçades a potenciar l’esport, sobretot entre els infants“. De fet, cada estiu són centenars els nens i nenes que participen de les activitats esportives i de lleure que organitza el Comú al cicle ‘Viu l’estiu’, o que prenen part dels diferents campus esportius. Actualment, uns 2.000 nens i nenes estan inscrits cada curs escolar a les escoles esportives.

La construcció de diverses instal·lacions esportives es va dur a terme als anys 80 del segle XX, fruit d’un creixement demogràfic que requeria nous elements per a la població associats a l’oci i l’esport. Mentre que a l’any 1983 es va inaugurar l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, el 1988 es va posar en funcionament el pavelló cobert de l’Estadi Comunal i el 1991, la piscina olímpica dels Serradells.

Un cop en marxa les instal·lacions, calia gestionar-les i facilitar la pràctica generalitzada dels esports. D’aquesta manera el Comú d’Andorra la Vella va prendre la iniciativa de crear un Departament d’Educació Física dins l’estructura organitzativa que es va

activar el curs escolar 1986-1987. En concret, les escoles esportives iniciaven el camí el 10 de novembre de 1986 amb l’organització del conseller Josep Maria Cosan. Els primers professors d’Educació Física van ser Marta Arana i Marcel Itzcovith. Així ho recorda l’Arxiu Comunal.

“El foment de la pràctica esportiva i la consolidació d’una base han estat sempre aspectes prioritaris”, defensa el document de setembre. Per això les activitats per als infants han centrat històricament els esforços del Comú. Als primers anys, el ventall d’esports es limitava a la gimnàstica esportiva, rítmica, atletisme o bé al futbol, bàsquet o voleibol. Amb el pas del temps, però, l’oferta s’ha anat ampliant i diversos clubs han quedat integrats en l’estructura de les escoles esportives.

Amb els anys, a partir del curs 1991-1992, els clubs de la parròquia van passar a assumir l’organització de les escoles d’iniciació esportiva, amb el suport del Comú d’Andorra la Vella.

Les activitats segueixen el calendari escolar -de setembre a juny- però el Comú també té un paper fonamental a l’hora d’oferir propostes esportives en els períodes de vacances escolars, com l’estiu, Nadal, Carnestoltes o Setmana Santa.

L’estiu de 1987, tot just després del primer curs de les escoles esportives, el Comú d’Andorra la Vella va oferir per primera vegada activitats esportives durant el període de vacances, una alternativa d’oci saludable per als infants mentre no marxaven de vacances o per aquells que s’havien de quedar al país mentre els pares treballaven.

Amb el pas dels anys, l’oferta lúdica s’ha treballat de manera conjunta amb el departament de Social, de tal manera que el cicle ‘Viu l’estiu’ ofereix un ventall de propostes d’activitats infantils esportives i de lleure, com les colònies. Entre les activitats esportives que s’han dut a terme en les darreres dècades, cal destacar la Setmana blava de vela o la Volta a Andorra a peu.

Un dels actes més emotius de les escoles esportives és la cloenda de fi de curs que se celebra el mes de juny, durant la qual els infants ofereixen una demostració de les diferents activitats esportives en una jornada lúdica de la qual gaudeixen petits i grans.

Aquest any 2020 s’hagués celebrat la XXXII edició, però la COVID-19 ha obligat a suspendre l’esdeveniment.