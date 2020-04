L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell celebra un Sant Jordi obert

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell commemora una de les diades de Sant Jordi més excepcionals de la història marcada pel confinament preventiu davant la pandèmia del COVID-19, obrint digitalment un conjunt de recursos elaborats per aquesta institució cultural vinculats amb l’univers del llibre des d’un punt de vista patrimonial, didàctic, informatiu i lúdic. Es tracta de dues exposicions, un taller didàctic, un recorregut per la premsa comarcal i una proposta bibliogràfica.

Pel que fa a les exposicions, l’Arxiu Comarcal inicia la seva selecció amb “Lletres d’Ahir i d’Avui”, organitzada i produïda conjuntament amb el Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya i el Bisbat d’Urgell i inaugurada l’any 2015. Es tracta d’una mostra sobre el patrimoni manifestat a través de la grafia de les lletres que es conserven en documents i peces d’art històriques i de gran valor, d’una banda, entre els quals es poden citar, entre les més rellevants a la Seu d’Urgell, el Beatus, el Missal de Galceran de Vilanova i el Llibre de les Usances, Privilegis i Immunitats de la Ciutat d’Urgell i de l’altra, un recull de lletres i signes quotidians que podem trobar als carrers, camins o espais naturals de la nostra comarca. La segona exposició, “Herois i Superherois del còmic”, constitueix, probablement, una de les activitats de difusió més importants realitzades mai a la Seu d’Urgell pel que fa tant al volum com al nombre de visitants. Coproduïda conjuntament amb el Museu Fàbrica Reig de Sant Julià de Lòria, l’exposició reuneix més de 400 objectes al voltant del còmic en les seves diferents manifestacions artístiques (cinema, literatura, còmic) procedents de l’extraordinària col·lecció del cinèfil alturgellenc Josep Benavent.

Taller de pega d’ametller per a l’enquadernació de llibres i documents és el títol d’un recurs de suport a un taller didàctic produït i ofert per l’Arxiu Comarcal, en especial, durant la commemoració anual del Dia de l’Arbre. El vídeo reconstrueix el procés d’elaboració d’una pega natural a partir de la resina de l’ametller a través del testimoni d’un veí del poble d’Oliana, Enric Esteve, i que s’utilitzava en el procés d’enquadernació tant de llibres com de documents.

El quart recurs recull una pinzellada històrica de testimonis de la celebració de la diada de Sant Jordi a través de la premsa comarcal on destaca, especialment, la històrica publicació Cadí i, més recentment, la revista Portal o el butlletí de l’antic Centre d’Estudis de l’Alt Urgell (CEAU), però també altres revistes com Lo Banyut, Parlem, Celsona informació o l’Espunyola. Un elenc de publicacions locals d’arreu de la comarca i destinades a tots els públics, des de l’escolar fins a la tercera edat.

Tanca l’oferta, una recomanació bibliogràfica de l’equip de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.