L’art d’avantguarda d’Eulàlia Grau, protagonista de la nova mostra de la sala d’exposicions del Govern

La sala d’exposicions del Govern presenta una nova mostra, aquest cop centrada en l’obra de l’artista catalana Eulàlia Grau. Nascuda a Terrassa l’any 1946, és una de les artistes més significatives del final de la dictadura de Franco i dels inicis del procés de democratització d’Espanya. Grau vincula el seu paper d’artista d’avantguarda amb el d’activista, a través de les seves obres denuncia situacions de discriminació o violència, mostrant així el seu profund compromís ètic.

L’exposició, que es podrà visitar fins al 26 d’octubre, s’ha inaugurat aquest vespre de dimarts, amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l’artista Eulàlia Grau i el comissari de la mostra Ricard Planas.

La ministra Mònica Bonell ha assegurat durant l’acte que l’exposició, que recull una visió àmplia de la trajectòria de l’artista, des dels inicis fins a l’actualitat, “és molt més que una mostra retrospectiva, un homenatge a la trajectòria d’Eulàlia Grau: és també una crida a pensar i a entendre l’art com una mirada crítica sobre la realitat que ens envolta”.

Eulàlia Grau ha estat reconeguda amb diversos guardons com el Premi ciutat de Barcelona d’arts visuals, l’any 2013, per l’exposició monogràfica ‘Mai no he pintat àngels daurats’ al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) o el Premi GAC 2023 per la seva trajectòria i el Premi ACCA, concedit per l’Associació catalana de crítics d’art. Grau ha exposat les seves obres a espais emblemàtics com el Tate Museum (Londres, 2025), la Staatliche Kunsthalle (Berlin, 1978), la Fundació Joan Miró (Barcelona, 1979), el Palau de Velázquez (Madrid, 1980) o la Galerie Ars Viva (Berlín, 1983).





Activitats complementàries

Paral·lelament a l’exposició s’ha previst un programa d’activitats relacionades amb la temàtica de la mostra, amb l’objectiu de difondre el contingut i d’introduir els visitants en l’art del collage. Entre les quals, destaca la visita guiada a l’exposició per part de l’artista, prevista per a aquest dimecres, 16 de juliol, i la projecció del documental ‘Els Buits’, programada per al dimarts, 2 de setembre. Es tracta d’un film de memòria històrica nominat als Goya 2025 i que narra les vivències de les dones que van ser internades al Patronat de protecció a la dona durant el franquisme.

L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta del 15 de juliol al 26 d’octubre de 2025, de dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia obligatòria. Per a més informació i reserves, es pot contactar al 880677 o a acciocultural@govern.ad.