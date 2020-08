L’arribada de turistes cau un 37,4% al mes de juliol

El mes de juliol van entrar al país un total de 643.346 visitants, una xifra que suposa una davallada del 18,5% respecte del mes de juliol de l’any passat. Cal destacar que d’aquesta xifra total 464.837 van ser excursionistes (72,3%) mentre que 178.509 eren turistes (27,7%). Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern, el nombre d’excursionistes ha davallat un 7,8%, però la caiguda més important s’ha donat en els turistes, que han caigut un 37,4%.

Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació positiva d’un 4%, mentre que els espanyols i d’altres procedències presenten una disminució d’un 31,9% i d’un 65,5%, respectivament.

Si es tenen en compte les dades acumulades dels darrers dotze mesos es constata una disminució dels visitants xifrada en un 19,9%. Per tipus de visitants, tant els turistes com els excursionistes han disminuït durant els darrers dotze mesos amb una caiguda del 20,3% i del 19,6%, respectivament.

Des de principi d’any, els visitants davallen un 36,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turistes presenten una disminució d’un 36,9%, mentre que els excursionistes cauen un 35,7%.

Pel que fa al perfil de visitant que va arribar al juliol, cal destacar que un 51,4% va arribar al país en família, mentre que un 31,2% ho va fer en parella i un 11,4%, amb amics. Un 80% de les persones enquestades va assegurar que havia vingut a Andorra per fer compres (un motiu que assenyalen en un 91% els excursionistes i en un 57% els turistes). El següent motiu, però ja molt lluny, amb un 6%, és la natura.

La pernoctació mitjana dels turistes ha estat de 2,7 nits i un 69% han estat en hotels, aparthotels o apartaments turístics; un 17% en càmpings o han fet acampada lliure (entre altres modalitats) i un 14% manifesta haver pernoctat a casa d’amics o en un habitatge propi. Un 32% ha optat per un establiment de quatre estrelles i un 22% per un de tres i per zona d’allotjament destaca Andorra la Vella amb un 30%. Per darrere hi ha Escaldes-Engordany amb un 16%.

Entrada de vehicles

D’altra banda, i pel que fa al nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juliol, ha estat de 369.475, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juliol de l’any anterior del 6,7%. El total de turismes presenta un decrement del 7,2% i el de vehicles pesants un increment del 18,5%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del 10,9% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un -1,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut increment del 22,9% per la frontera hispanoandorrana, mentre que pel que fa a la francoandorrana, la variació ha estat negativa en un 7,6%.

Quant al nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.477.832, fet que representa una variació negativa del 17,5% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.213.747 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 542.120 unitats, un -19,3% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana cauen un 13,8% (193.795 unitats menys).

Del mes de gener al juliol d’aquest any, i respecte al mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del 32,9% en el nombre de vehicles, amb un descens del 36,0% entre els provinents d’Espanya i un decreixement del 26,3% pels que han arribat des de França.