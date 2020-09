L’arrencada dels cursos superiors completa la tornada a l’escola

La tornada a l’escola s’ha completat aquest dilluns amb l’arrencada dels alumnes de secundària, batxillerat i FP seguint tots els protocols de seguretat, després que la setmana passada maternal i primària donessin el tret de sortida al curs escolar. Hem estat en l’inici de les classes del centre Agora International School, on hi ha 315 alumnes.

Com a la majoria de centres l’entrada a classe aquest dilluns ha estat esglaonada i utilitzant diferents espais. La majoria ha tornat amb moltes ganes de retrobar els amics, però a d’altres els ha costat deixar enrere la mare. Els pares s’han mostrat tranquils i informats.

Abans d’entrar al centre, desinfecció i presa de temperatura. Ja a dintre l’aula després de molts mesos s’ha tornat a passar llista.

La directora del centre, Clara Pintat, explica que han “implementat totes les mesures i protocols marcats pel Govern; el personal educatiu, de cuina i de neteja han seguit una formació en prevenció de Covid, i hem enviat a les famílies un pla de seguretat per saber exactament com procedirem per evitar al màxim els contagis”. Demana “confiança, tranquil·litat, i una estricta col·laboració i corresponsabilitat entre escola i família”.

Es treballa en grups de convivència. En una de les classes d’aquest primer matí, una de les alumnes que és contacte d’un cas positiu acompanya la classe des de casa amb la plataforma Teams que ja van utilitzar durant el confinament. Si apareixen positius està tot previst. Contemplen tres escenaris en el pla de contingència: l’actual, les restriccions i aïllaments selectius en cas de positius, i el confinament.

En cas de confinament les classes es tornarien a reprendre per via telemàtica com es va fer entre març i juny.