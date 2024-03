L’arqueòleg Jordi Serrallonga és l’expert convidat a les XVII Activitats d’humanitats

Al centre de la imatge, Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (SFG)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats organitza aquest dimecres les XVII Activitats d’humanitats. Aquesta iniciativa té com a objectiu trencar els prejudicis del racisme, a través d’una visió científica i humanística. Per aquest motiu, el Ministeri ha convidat l’expert, Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, per tal que aprofundeixi en els perquès del racisme.

La jornada ha començat a primera hora del matí amb la conferència de Jordi Serrallonga dirigida a l’alumnat dels sistemes educatius a la sala d’actes del centre educatiu d’Aixovall. A la conferència, l’arqueòleg ha volgut “vèncer el monstre del racisme” amb un viatge pedagògic en el temps fins al bressol comú de la humanitat, l’Àfrica. El professor ha mostrat als alumnes que la millor manera d’erradicar el racisme de la nostra societat és mitjançant el coneixement. Així mateix, també s’han organitzat tallers per a fer pedagogia sobre el racisme dirigits a l’alumnat. En la iniciativa han participat 130 alumnes i 11 professors de l’Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol.

Les Activitats d’humanitats d’enguany clouran aquesta tarda de dimecres amb la conferència per al públic general, que se celebra a les 19.30 hores al Centre cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, titulada ‘Les races humanes no existeixen… aleshores, per què existeix el racisme?’ En aquesta, Jordi Serrallonga explicarà que la ciència, sobretot gràcies a la genètica, va demostrar a finals del segle passat que les races humanes no existien, és a dir, no hi havia cap raó empírica que justifiqués separar la població humana en grups racials. Una afirmació tan clara i potent hauria d’haver estat un argument més que suficient per a desmuntar el racisme, segons Serrallonga, però no ha estat així; malgrat la mobilització d’una majoria, encara existeixen minories poderoses que creuen en la desigualtat racial.





L’expert convidat

Jordi Serrallonga, nascut el 1969 a Barcelona, alterna el treball de camp per diferents regions d’Àfrica, Àsia, Oceania i Amèrica amb la seva tasca docent com a professor d’Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Oberta de Catalunya, així com al màster de Primatologia de la Universitat de Girona i al de Comunicació del Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona.

És col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i Premi de Recerca de la Sociedad Geográfica Española. Autor de diversos llibres com Dioses con pies de barro (Crítica), Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones (Desperta Ferro), África en 10 palabras (Plataforma Editorial) o Mite, vida i extinció. Animals invisibles (Nórdica/Capitán Swing).

Jordi Serrallonga divulga i comunica la ciència mitjançant la participació en diferents mitjans de comunicació, exposicions, conferències i tallers, alhora que dirigeix el projecte #ScienceFilmLab (ciència i cinema) i codirigeix el projecte Animals Invisibles.