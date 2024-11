L’Àrea d’Igualtat de l’Alt Urgell creix i compta amb cinc professionals

Inauguració de l’exposició ‘Habitar-se’ i acte central del 25-N a la Seu, al Centre Cultural Les Monges (RàdioSeu)

L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) compta actualment amb cinc professionals contractades. El servei ha ampliat recentment la seva llista de recursos humans, amb la incorporació de dos nous perfils: una jurista i una psicòloga. Així ho ha anunciat la consellera comarcal d’Igualtat, Mireia Tarrats, aquesta setmana en el marc de la commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones. Tarrats ha defensat aquesta ampliació d’efectius, que s’ha concretat aquesta tardor mateix, i considera que ara les tècniques de l’Àrea d’Igualtat conformen “un molt bon equip”.

La consolidació d’aquesta plantilla té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La seva regidora d’Igualtat, Christina Moreno, afirma que s’ha conformat “un gran grup de professionals”, que dona servei tant a la ciutat com a la resta de la comarca, i que el seu creixement demostra “l’aposta per donar importància a aquesta temàtica”, que inclou la prevenció de la violència envers les dones i l’atenció a les possibles víctimes. També ho creu necessari perquè “aquesta àrea té moltes vies de treball” i perquè consideren que “no es pot arribar a la igualtat d’oportunitats i al respecte des d’una única via, sinó que hi han d’entrar d’altres recursos com ara el Servei d’Atenció Integral o la tècnica d’equitat, per a avançar cap a una societat inclusiva”.

Moreno i Tarrats han fet aquestes declaracions en el marc de la inauguració de l’exposició ‘Habitar-se’, de Raquel Marco, que s’ha inaugurat aquest dilluns a l’acte central del 25N a la Seu i l’Alt Urgell. La mostra ha nascut d’un projecte que ha comptat amb la implicació de la Fundació Privada Integra Pirineus, que de manera habitual promou programes d’inserció social i laboral. En aquest cas diferents entitats socials s’han posat en contacte i n’ha sorgit un conjunt de fotografies en blanc i negre que tenen com a missatge de fons “l’empoderament de la dona”, segons ha explicat la tinent d’alcalde urgellenca. Cada imatge va acompanyada d’una breu explicació sobre el missatge que vol transmetre.