L’àrea del CAP de la Seu té 12 positius aïllats a domicili amb coronavirus

El CAP de la Seu d’Urgell ha donat l’alta aquest dimecres a un altre dels veïns que estaven aïllats a domicili per haver donat positiu de coronavirus i que, per tant, ja ha superat la malaltia. D’aquesta manera, la xifra de persones en seguiment amb COVID-19 se segueix reduint i ara és de 12, lluny de les més de trenta que hi havia fins ara fa pocs dies.

En xifres totals, ara mateix a l’àrea de la Seu es manté aïllats 128 veïns (dos més que el dia anterior), dels quals 52 són sospitosos i 64 contactes sense símptomes. El nombre d’altes domiciliàries des de l’inici de la pandèmia ja ascendeix a 260, després que aquest dimecres se n’ha donat 2 més. De la seva part, el Sant Hospital es manté un dia més sense cap ingressat per complicacions derivades del coronavirus ni cap cas pendent de resultat.

Tot i aquesta evolució positiva, des del centre mèdic urgellenc mantenen la prudència i demanen “no confiar-se en cap moment“. El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, recorda que “el virus no ha marxat” i que, a més a més, “tenim poca gent immunitzada”, per la qual cosa cal “no donar-li cap oportunitat al virus, o ho lamentarem molt”, si bé agraeix el fet que la població de la Seu “ho està fent bé”.