L’Àrea de Llengua Catalana del Govern dona a conèixer els recursos per continuar aprenent des de casa

El Ministeri de Cultura i Esports, a través de l’Àrea de Llengua Catalana, enceta aquest dimarts una campanya de difusió i divulgació a les xarxes socials amb la finalitat de donar a conèixer els diferents recursos que l’Àrea posa a l’abast de tothom per continuar aprenent el català des de casa, independentment del nivell que tinguin les persones usuàries.

En aquest sentit, els centres posen a disposició dels usuaris el blog apren-catala.blogspot.com, on hi trobaran un ventall de recursos per a l’aprenentatge, la pràctica i l’ús de la llengua, i un correu electrònic caaandorra@gmail.com on s’atendran tots els dubtes i les inquietuds que puguin sorgir. Degut al confinament, és el moment per a moltes persones per seguir formant-se, per millorar aspectes puntuals de llengua o per iniciar aquell aprenentatge del català que potser encara no havien tingut temps de començar.

Les mesures excepcionals adoptades pel Govern per prevenir els contagis de la COVID-19 van comportar el tancament temporal dels centres de català del país. No obstant això, els professors dels centres han seguit fent classes amb els seus alumnes de manera virtual, aprofitant els recursos que ja existeixen o creant-ne de nous, per fer l’aprenentatge més atractiu en aquests moments complicats.