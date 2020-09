L’àrea de la Seu d’Urgell té a data d’avui 21 casos actius de coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu d’Urgell té comptabilitzats a data d’avui 21 casos actius de coronavirus, dos menys que els que hi havia fins aquest dimarts. Les darreres hores també s’ha constatat un descens pel que fa al nombre de persones aïllades a domicili, que ara són 76; és a dir, 12 menys que el dia anterior.

Des del Sant Hospital de la Seu, en el balanç diari també han destacat que aquest dimarts s’ha donat l’alta a un dels dos pacients que estaven ingressats al centre mèdic per complicacions derivades de la COVID-19 i que ara seguirà la recuperació a casa seva.

Pel costat negatiu, en el recull de dades d’aquest dimecres s’ha advertit d’un nou increment del risc de rebrot, que ara a la Seu d’Urgell se situa a un nivell de 480; és a dir, 59 punts més que la dada de dimarts. També ha tornat a pujar la taxa de transmissió del coronavirus a set dies, que ara és 2,33 (+0,48). Això significa que, de mitjana, una persona encomanada transmet la malaltia a com a mínim dues altres persones.

No abaixar la guàrdia

Davant d’aquestes dades, des del Sant Hospital han fet una nova crida a “no relaxar-se” i mantenir les mesures elementals de prevenció, tant per evitar patir un contagi com per no transmetre el virus a d’altres persones: ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat freqüent de mans, prioritzar els espais a l’aire lliure i evitar aglomeracions de gent.