L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu té 97 casos actius de coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 97 casos actius de coronavirus, tres menys que el dia anterior. Concretament, ara hi ha 5 ingressats per aquest motiu a la Fundació Sant Hospital (-1) i 92 positius aïllats a domicili (-2). També hi ha 148 contactes directes confinats, deu menys que ahir dilluns.

D’altra banda, el percentatge de positius als nous tests es manté al voltant del 10%, per sota de les xifres de la setmana passada. Des de l’inici de l’actual segona onada, el centre mèdic urgellenc ja ha donat 65 altes, les dues últimes aquest dilluns mateix.

Tot i aquesta tendència a la baixa, el Sant Hospital considera que el nombre actual de casos encara és massa alt. A més a més, les darreres hores a la Seu han repuntat tant el risc de rebrot, que ara està a 767 (ahir havia arribat a baixar fins a 421) i la velocitat de reproducció del virus, que ahir estava força per sota del límit recomanat (0,87) però que en només vint-i-quatre hores s’ha situat a 1,39.

Per contra, al conjunt de l’Alt Urgell la situació millora. Ara, a nivell comarcal aquests dos indicadors estan respectivament a 658 (-1) i a 1,08 (-0,17). A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, la dada més positiva és que la Rho7 ja s’ha situat per sota del límit de referència (a 0,98), mentre que el risc de rebrot també baixa i està a 694.

Als quatre hospitals pirinencs ara hi ha 22 ingressats, una xifra força per sota de la de la setmana passada. Un dels motius és la bona evolució a l’Hospital de Cerdanya, on segons dades d’ahir dilluns ja només hi ha 8 ingressats, la meitat dels que havia arribat a tenir les setmanes anteriors.