L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu manté 70 casos actius de COVID-19

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell manté 70 casos actius de COVID-19, dels quals 66 es troben confinats al seu domicili i 4 ingressats al Sant Hospital. Les últimes 24 hores s’ha donat una alta hospitalària. Tots els ingressos són a planta i no hi ha cap persona a l’UCI.

El número de contactes aïllats al domicili baixa de 440 a 402, 38 menys que en el darrer balanç. L´índex de risc de rebrot a la Seu d’Urgell però ha pujat de 793 a 911, tot i que a l’Alt Urgell la taxa de reproducció del virus als set dies ha baixat lleugerament d’1,60 a 1,57. Cal recordar que l’índex de rebrot es calcula creuant la taxa de reproducció de la malaltia als 7 dies (Rho) amb la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants. La taxa de reproducció de la malaltia als 7 dies (Rho) s’obté a partir de la mitjana de persones que s’infecten a partir d’un mateix cas.

Mesures preventives

Les autoritats sanitàries recorden que cal tenir en compte les mesures de prevenció per evitar contagis, com l’ús de la mascareta, la distància social, la neteja de mans, la preferència pels espais oberts i la limitació dels contactes socials.

Dades a Catalunya

Catalunya ha registrat aquest divendres un increment destacat de casos de COVID-19, amb 1.272 nous confirmats per PCR, elevant la xifra total fins als 104.791, segons l’últim balanç de Salut. La xifra total de casos amb totes les proves és de 126.849 (1.350 més en les últimes hores). Des de l’inici de la pandèmia han mort 12.994 persones, nou més respecte a l’últim balanç. Per altra banda, els hospitals sumen 665 pacients ingressats, set més respecte a l’última actualització. D’aquests, 126 es troben a l’UCI (tres menys).

El risc de rebrot continua augmentant i ja s’acosta a 200 (194,64), per sobre del 175,96 registrat la setmana de l’11 al 17 d’agost. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d’1, a 1,13. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives a l’alça. De fet, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha mostrat aquest dijous la seva preocupació per com evoluciona la corba de contagis a Catalunya. “Hem de dir-ho clar: hem retrocedit tres setmanes, i ara tots hem de fer esforços per reduir la corba”, va dir.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es manté per sobre d’1, concretament a 1,13. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,13 persones (per frenar la propagació de la covid-19, la Rt s’ha de situar per sota d’1). Entre els dies 4 i 10 d’agost, la Rt a Catalunya era d’1,03, mentre que durant la setmana de l’11 al 17 d’agost va créixer fins a 1,09.