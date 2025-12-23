“L’arbre de Nadal” (poema)

M’agradaria guarnir aquests dies un arbre de Nadal molt especial
i penjar-hi en lloc de regals, els noms de tots els meus amics.
Els de prop i els de més lluny. Els de sempre i els que tinc ara.
Els que veig cada dia, i els que trobo molt de tant en tant.
Aquells que sempre recordo i els que sovint oblido.
Els constants i els inconstants. Els de les hores alegres i els de les hores difícils
Els que sense voler vaig ferir i els que sense voler em van ferir.
Aquells a qui conec profundament, i aquells a qui conec per la seva aparença.
Els que em deuen alguna cosa i aquells a qui dec molt.
Els amics humils i els amics importants.
Per això els anomeno a tots, a tots els amics que han passat per la meva vida.
Els que rebeu aquest missatge i els que no el rebran.
Un arbre d’arrels profundes, perquè els vostres noms no es puguin arrencar mai.
Un arbre que en florir l’any vinent, ens porti il·lusió, salut, amor i pau.
Tant de bo que per Nadal ens puguem retrobar per a compartir els millors desitjos d’esperança,
donant una mica de felicitat a aquells que ho han perdut tot.
Bon Nadal!
Autor desconegut