“L’arbre de Nadal” (poema)

Lluís R. Samper Pascual

M’agradaria guarnir aquests dies un arbre de Nadal molt especial

i penjar-hi en lloc de regals, els noms de tots els meus amics.

Els de prop i els de més lluny. Els de sempre i els que tinc ara.

Els que veig cada dia, i els que trobo molt de tant en tant.

Aquells que sempre recordo i els que sovint oblido.

Els constants i els inconstants. Els de les hores alegres i els de les hores difícils

Els que sense voler vaig ferir i els que sense voler em van ferir.

Aquells a qui conec profundament, i aquells a qui conec per la seva aparença.

Els que em deuen alguna cosa i aquells a qui dec molt.

Els amics humils i els amics importants.

Per això els anomeno a tots, a tots els amics que han passat per la meva vida.

Els que rebeu aquest missatge i els que no el rebran.

Un arbre d’arrels profundes, perquè els vostres noms no es puguin arrencar mai.

Un arbre que en florir l’any vinent, ens porti il·lusió, salut, amor i pau.

Tant de bo que per Nadal ens puguem retrobar per a compartir els millors desitjos d’esperança,

donant una mica de felicitat a aquells que ho han perdut tot.

Bon Nadal!



Autor desconegut

