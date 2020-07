L’Aquaparc d’estiu obre portes

L’Aquaparc d’estiu s’ha posat aquest matí en marxa, per segon any consecutiu, per oferir als infants una proposta lúdica i refrescant durant les vacances escolars. La instal·lació, ubicada a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, està en funcionament fins el 15 d’agost de dimarts a dissabte de les 10.30 a les 13.45 h i de 15 a 19 h. Al migdia es fa una aturada per fer la preceptiva higienització dels espais.

Aquest any s’han habilitat dos espais diferenciats amb inflables d’aigua, tallers i jocs d’aigua per garantir la distància entre els grups d’usuaris. L’aforament de les instal·lacions, a més, està limitat com a mesura de prevenció front a la COVID-19 i, per la qual cosa, s’han establert dos torns d’un màxim de dues hores per als infants que hi vagin al matí, i dos torns més a la tarda. Es recomana, doncs, reservar prèviament l’entrada per internet a gatzara.com (de 2 euros, gratuïta per als menors de 4 anys) o bé per telèfon al 630219.

Els usuaris hauran de dur roba de bany per accedir a l’Aquaparc i els menors de 12 anys han de fer-ho acompanyats d’un adult.

Es preveu una participació diària màxima de 160 infants (4 torns diaris amb un màxim de 40 infants, 20 alhora en cadascuna de les dues zones de jocs). El conseller d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, que ha visitat els espais, ha explicat que aquest estiu s’ha tornat a oferir l’Aquaparc amb l’objectiu d’oferir una activitat divertida durant les vacances, tant als infants inscrits a les Escoles esportives com a les famílies.