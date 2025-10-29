L’AQUA, inscrita al registre europeu EQAR i reconeguda com a membre de ple dret de l’ENQA

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) va ser inscrita al Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR) el juliol de 2025 i ha estat reconeguda recentment com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA). Aquest reconeixement es va formalitzar la setmana passada, durant l’assemblea general de l’ENQA, amb el lliurament del certificat oficial d’adhesió a Isaac Galobardes, director de l’AQUA.
“Ser membre de ple dret de l’ENQA i estar registrat a l’EQAR era un dels objectius principals del Pla estratègic 2023-2025 de l’AQUA, en el marc de la línia de treball “Posicionament internacional”, que té com a finalitat obtenir el reconeixement i l’acreditació internacional de l’agència i consolidar el seu paper dins l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.”
Aquest doble reconeixement situa Andorra dins del marc europeu de confiança i cooperació en qualitat universitària i aporta importants beneficis per al sistema d’ensenyament superior del país. Aquests són alguns dels beneficis més importants:
- Reconeixement internacional dels títols universitaris: Quan una agència de qualitat és validada a nivell europeu, significa que les titulacions de les universitats que avalua estan avalades per uns processos de qualitat reconeguts. Això facilita que altres països acceptin i homologuin els títols nacionals, ja que confien que compleixen estàndards equiparables als seus. En efecte, la inclusió de l’AQUA a l’EQAR facilitarà el reconeixement de les titulacions emeses per les institucions d’ensenyament superior andorranes a nivell europeu. Dit d’una altra manera, un estudiant amb un títol universitari andorrà ho tindrà més fàcil per a fer-lo valer a l’estranger, sigui per a continuar estudis de postgrau, accedir a oportunitats laborals o simplement per al reconeixement acadèmic del seu diploma.
- Confiança en la qualitat institucional: La presència a l’EQAR i l’ENQA actua com un segell de garantia sobre les institucions d’educació superior andorranes. Per a la societat andorrana (alumnat, famílies, empreses) i per als possibles col·laboradors internacionals, saber que l’agència que verifica les universitats d’Andorra està auditada i reconeguda internacionalment dona tranquil·litat. En última instància, aquesta credibilitat es trasllada a les universitats andorranes i els seus títols, que gaudeixen de més prestigi i confiança. També reforça el compromís intern de millora contínua, ja que l’agència i les institucions educatives es veuen empeses a mantenir i elevar els nivells de qualitat per a seguir complint els ESG en tot moment.
- Mobilitat acadèmica i oportunitats internacionals: Un sistema d’assegurament de la qualitat reconegut a Europa obre les portes a la mobilitat d’estudiants, professorat i investigadors. Les universitats d’Andorra poden establir convenis d’intercanvi i col·laboració més fàcilment, ja que els seus socis europeus reconeixen que aquí es treballa amb els mateixos criteris de qualitat. Així, es facilita que alumnes andorrans puguin anar a estudiar a fora (i viceversa) i que els crèdits o títols obtinguts siguin mútuament reconeguts. A més, formar part de la xarxa ENQA permet a l’agència andorrana treballar en xarxa amb altres agències europees, compartint experiències i participant en projectes internacionals. Tot això contribueix a internacionalitzar el nostre sistema universitari.
En conclusió, que l’AQUA estigui registrada a l’EQAR i sigui membre de ple dret de l’ENQA significa que el sistema d’ensenyament superior compleix els estàndards europeus de qualitat. Això dona confiança als ciutadans i a la comunitat internacional, posa les titulacions andorranes al mapa europeu pel que fa a reconeixement i equivalència, i fomenta la mobilitat i la cooperació acadèmica amb la resta de països. És un pas endavant important per a assegurar que l’ensenyament superior andorrà sigui robust, reconegut i integrat en l’escena educativa europea, beneficiant tant els estudiants actuals com les futures generacions.