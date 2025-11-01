L’app Mou-te torna a funcionar amb normalitat

L’aplicació de mobilitat sostenible, Mou-te, torna a funcionar amb normalitat després que s’hagin completat correctament els treballs de migració. La incidència que s’havia generat durant la migració i que impedia la generació del codi QR de validació dels bitllets ha quedat resolta i actualment es poden validar els bitllets amb normalitat amb els dos sistemes operatius.
Tot i que la migració s’ha finalitzat i l’aplicació s’actualitza automàticament, en alguns casos pot fer falta que els usuaris actualitzin manualment l’aplicació perquè recuperi la normalitat. FEDA Solucions lamenta les incomoditats causades en els darrers dies i continuarà treballant en la millora de l’aplicació que impulsa la mobilitat sostenible.
D’aquesta manera, els usuaris poden tornar a gaudir de totes les funcionalitats de l’aplicació, com la consulta dels itineraris, els horaris de transport públic i la compra i validació de bitllets i abonaments de transport.