L’aplicació que ha de servir com a passaport Covid estarà enllestida la primera quinzena de juny

L’aplicació que registrarà les dades sanitàries de la població i que permetrà viatjar per Europa sense restriccions estarà enllestida la primera quinzena de juny. Això sí, fins que la Unió Europea no la validi serà únicament d’ús intern.

El registre digital de les persones immunitzades està cada vegada més a prop. Salut tindrà enllestida l’aplicació que ha de servir com a passaport Covid la primera quinzena de juny.

El seu desenvolupament està molt avançat i el programari permetrà generar un codi personal amb els resultats de les proves serològiques i el certificat de vacunació de cadascú. D’aquesta manera, a través del telèfon mòbil, es podrà comprovar si una persona està immunitzada.

De moment aquesta aplicació serà d’ús intern, i és que tot i que compleixi la normativa europea, no serà fins a final de juny que els organismes internacionals la revisaran per validar-la. Així doncs, fins que la Unió Europea no doni l’aprovació, l’aplicació no servirà per viatjar sense restriccions als Estats adscrits al certificat verd europeu.

Pel que fa a la creació de l’aplicació, cal destacar que Salut va posar sobre la taula la possibilitat de fer un certificat exclusiu per als països veïns. També va obrir la possibilitat d’incloure’s al certificat europeu a través d’Espanya i França, però ho va descartar per evitar l’enviament d’informació sanitària confidencial a països tercers.

Mentrestant la Unió Europea segueix preparant les bases per al certificat verd. L’objectiu dels organismes internacionals és tenir-lo enllestit aquest mes de juny. La presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que el document servirà per viatjar als 27 Estats membres, més Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Suïssa. El Regne Unit, de moment, queda fora de la llista.