L’aplicació AndorraSalut permet als usuaris la gestió digital de la seva informació sanitària

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, han presentat avui l’aplicació AndorraSalut, que esdevindrà la carpeta personal de salut que contindrà tota la informació sanitària dels ciutadans de Principat. Tal com ha afirmat Joan Martínez Benazet, els usuaris seran els receptors i gestors de la seva informació i interactuaran amb el sistema sanitari amb total garantia de la seguretat i la confidencialitat de les seves dades.

La primera versió de l’aplicació AndorraSalut, que es podrà descarregar durant els pròxims dies, s’anirà desenvolupant i s’ampliaran les seves funcionalitats de manera progressiva en diferents fases. En la seva fase inicial contindrà la funcionalitat relativa a la informació relacionada amb la situació sanitària de la persona respecte a la COVID-19, com ara les proves realitzades i el resultat d’aquestes, el procés de vacunació o el Certificat Covid Digital Europeu.

Martinez Benazet ha explicat que AndorraSalut dona continuïtat al projecte Història Clínica Compartida d’Andorra que ha desenvolupat, des de la seva entrada en funcionament el 2017, una plataforma única amb totes les dades assistencials dels ciutadans generades per qualsevol procés assistencial i registrades pera qualsevol prestador de serveis sanitaris. El titular de Salut s’ha referit a l’aplicació com l’instrument que permetrà als ciutadans interactuar amb el sistema sanitari per tots els processos de salut decidint en cada moment com i amb qui compartir les dades.

Per la seva part, el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, ha ressaltat que aquesta iniciativa s’inclou dins del programa de Transformació Digital d’Andorra. Aquesta eina, ha dit Marquina, digitalitzarà la relació del pacient amb el sistema de salut, facilitant els tràmits i agilitzant-ne els processos i empoderant els usuaris com a propietaris de la seva informació.

César Marquina ha exposat que per a fer ús de l’aplicació, un cop estigui disponible per a la ciutadania, caldrà ser usuari del certificat de signatura electrònica (https://signaturaelectronica.govern.ad).

El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ha precisat que la informació estarà organitzada en funció dels problemes de salut o del risc d’emmalaltir que la persona usuària tingui i que de la mateixa manera, permetrà a la persona usuària disposar d’aquesta informació encara que no estigui en contacte amb el sistema sanitari.

A la presentació també han participat el màxim responsable de sistemes informàtics del SAAS, Xavier Grande, que ha avançat que en les fases posteriors de l’aplicació, l’eina es podrà utilitzar per a consultes de telemedicina amb el sistema sanitari, per a omplir qüestionaris requerits pel seu metge, i per altres funcionalitats que s’aniran implementant com ara la gestió de les visites presencials o telemàtiques o la gestió dels informes mèdics. També difondrà informació com ara campanyes de vacunació o recomanacions de salut.

Per la seva part, el doctor Jordi Serrano, desenvolupador de l’aplicació, ha afirmat que el desenvolupament d’aquest tipus d’aplicació a Andorra permet posicionar a Andorra entre les experiències de països que ja utilitzen aquests models tecnològics i aplicar certs processos amb més velocitat amb l’important avantatge de disposar de la Història Clínica Única.