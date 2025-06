L’aplicació Andorra Salut incorpora els resultats de les proves d’anatomia patològica del país

Aplicació mòbil d’Andorra Salut (SFGA)

L’aplicació per a dispositius mòbils Andorra Salut ha incorporat des d’aquest mes de juny els resultats de les proves realitzades pels laboratoris d’anatomia patològica del país. Dins l’apartat de Proves diagnòstiques els usuaris i usuàries podran visualitzar els informes d’Anatomia Patològica generats a partir del mes de març d’aquest 2025.

A banda d’aquesta novetat, s’han introduït millores per a facilitar la navegació per l’aplicació. Entre d’altres, s’ha reordenat la informació de la Xarxa Assistencial de cada persona i s’ha millorat l’apartat de les notificacions sanitàries per a facilitar la consulta.

Cal recordar que és important que s’actualitzi l’aplicació perquè incorpori les novetats a les funcionalitats ja existents.