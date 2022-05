L’Aplec de Canòlich recupera la seva esplendor

El darrer dissabte de maig, els lauredians celebren el dia de la seva patrona, la Verge de Canòlich. Considerada una de les festes de germanor més destacades d’Andorra, molts s’hi sumen per peregrinar i recollir el pa beneït. El que s’ha perdut és la tradició de pujar-hi a dormir la nit abans.

A partir de les vuit del matí els primers pelegrins comencen a fer camí per participar en l’Aplec de Canòlich, una tradició laurediana.

La passejada fins a l’església l’aprofiten alguns per “veure gent de Sant Julià de Lòria que fa temps que no ens vèiem” i una manera de fer esport. Els que estan més en forma ho fan pel camí de muntanya. Per a alguns, és important fer la foto abans de fer front als 5 quilòmetres que hi ha fins al santuari.

Un cop fet el pelegrinatge, sigui per la muntanya o per carretera amb bus o cotxe, és moment de complir amb altres costums, com posar espelmes, tocar la campana o recollir el pa que el mossèn Pepe ha beneït ben d’hora. Però n‘hi ha que aprofiten per procurar que estigui tot a punt per a un bon esmorzar de forquilla. Antigament, molts fidels pujaven a dormir al tomb del santuari.

Aquest any s’ha recuperat la missa de 10 dins el santuari i la ballada de sardanes. A l’Aplec hi han assistit nombroses autoritats i polítics lauredians i entre ells el cap de Govern, que més tard participava en la missa i benedicció de terme, a càrrec de l’arquebisbe Joan Enric Vives, que ha comptat amb l’actuació de l’esbart Lauredià.